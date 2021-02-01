Помер відомий український режисер Сергій Проскурня

У Києві помер відомий український театральний режисер, продюсер, лауреат кількох премій Сергій Проскурня. Йому було 63 роки.

Сергій Владиславович Проскурня народився 28 листопада 1957 року у Львові, в сім'ї інженерів. Отримав освіту у Львівській музичній школі по класу скрипки, а в 1969 році сім'я переїхала в Черкаси, де Сергій Проскурня вступив в державне музичне училище імені С. Гулака-Артемовського. Паралельно почав займатися в театральних студіях і гуртках, писав пісні та музику до п'єс, організовував театралізовані вечори та концерти.

У 1978-1980 роках служив в армії, у Харкові. У 1980 році вступив у Київський державний інститут театрального мистецтва імені Карпенка-Карого на акторсько-режисерський курс. У 1981 році одружився з Диною Аймановою.

У 1980-х роках був режисером Державного драматичного театру імені Івана Франка, у 1984 році почав викладати на курсах. У 1987 році разом з Адою Роговцевою поставив п'єсу "Чайка" (за Чеховим), де в ролі Треплєва дебютував Остап Ступка.

Сергій Проскурня (Фото: facebook.com/serhiy.proskurnia)

В кінці 80-х брав участь у розробці концепції фестивалю "Червона Рута", а в 1989 році став одним із засновників театрального фестивалю "Золотий Лев", який проходить у Львові. У 1993 році виступив одним з засновників "Дзиґи" у Львові та 15 років співпрацював з ними.

Був автором і співавтором багатьох фестивалів і перфоменсів, працював як режисер і режисер-постановник в багатьох театрах України, а також за кордоном. У 2014 році вийшов фільм Сергія Проскурні "Тарас Шевченко. Ідентифікація". З 2015 року був режисером святкових концертів до Дня Незалежності України.

Смерть Сергія Проскурні підтвердив на своїй сторінці в Facebook Євген Нищук. Причини на цей момент не повідомляються.

"Це був не просто режисер, видатний культурний діяч, філософ. Я називав його наш Драматург. Важко зрозуміти масштаби подій, яких стосувалося його серце і креатив. Мій великий друг... Величезна втрата для мене. Для всіх нас. Розривається серце від болю", - написав Нищук.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Львові трагічно загинув легендарний миротворець і медик Майдану.