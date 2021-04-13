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Умер известный украинский радиоведущий: на его передачах выросло не одно поколение

Автор: Анна Шиканова

Во Львове остановилось сердце известного радиоведущего Игоря Мосесова. Он почти 30 лет работал ведущим на радио "Львівська хвиля" – программ Jazz Pro и "Музыка из ящичка".

Об смерти Игоря Мосесова сообщили на странице радиостанции в Facebook.

Незадолго до смерти Игорь Мосесов написал на своих страницах в социальных сетях, что ложится в больницу из-за проблем с сердцем. В сети друзья и коллеги начали сбор помощи на лечение. Однако 13 апреля радиоведущего не стало. Известно также, что совсем недавно у Мосесова умер брат.

"Перестало биться сердце нашего друга, главного меломана Львова Игоря Мосесова. Именно в его исполнении слушатели слышали программы Jazz Pro, "Музыка из ящичка и не только". Мы потеряли хорошего друга, настоящего и сильного человека, непревзойденного музыковеда, который больше всего любил музыку и свою семью…", - говорится в сообщении.

Во Львове умер известный радиоведущий Игорь Мосесов

К соболезнованиям присоединился и мэр Львова Андрей Садовой.

"Очень грустно, когда уходят такие профессиональные люди. Искренние соболезнования близким и коллективу господина Игоря", - отметил Садовой.

Игорь Мосесов родился 3 сентября 1952 года. Впервые в эфир радио "Львівська хвиля" вышел в сентябре 1992 года. На его музыкальных программах выросло не одно поколение и как признаются украинцы, благодаря Игорю Мосесову у них сформировался отличный музыкальный вкус.

У него осталась жена и дочь.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Минске умер легендарный солист ВИА "Песняры".

А также рассказывали о том, что известный телеведущий рассказал о смерти родителей.

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