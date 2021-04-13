Помер відомий український радіоведучий: на його передачах виросло не одне покоління

У Львові зупинилося серце відомого радіоведучого Ігоря Мосесова. Він майже 30 років працював ведучим на радіо "Львівська хвиля" – програм Jazz Pro і "Музика з шухлядки".
Про смерть Ігоря Мосесова повідомили на сторінці радіостанції у Facebook.
Незадовго до смерті Ігор Мосесов написав на своїх сторінках у соціальних мережах, що лягає в лікарню через проблеми з серцем. У мережі друзі та колеги почали збір допомоги на лікування. Проте 13 квітня радіоведучого не стало. Відомо також, що зовсім недавно у Мосесова помер брат.
"Перестало битися серце нашого друга, головного меломана Львова Ігоря Мосесова. Саме в його виконанні слухачі чули програми Jazz Pro, "Музика з шухлядки й не тільки". Ми втратили хорошого друга, справжню і сильну людину, неперевершеного музикознавця, який найбільше любив музику і свою сім'ю...", - йдеться в повідомленні.
У Львові помер відомий радіоведучий Ігор Мосесов
До співчуття приєднався і мер Львова Андрій Садовий.
"Дуже сумно, коли йдуть такі професійні люди. Щирі співчуття близьким та колективу пана Ігоря", - зазначив Садовий.
Ігор Мосесов народився 3 вересня 1952 року. Вперше в ефір радіо "Львівська хвиля" вийшов у вересні 1992 року. На його музичних програмах виросло не одне покоління і як зізнаються українці, завдяки Ігорю Мосесову у них сформувався чудовий музичний смак.
У нього залишилася дружина і дочка.
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