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Помер відомий український радіоведучий: на його передачах виросло не одне покоління

Автор: Анна Шиканова

У Львові зупинилося серце відомого радіоведучого Ігоря Мосесова. Він майже 30 років працював ведучим на радіо "Львівська хвиля" – програм Jazz Pro і "Музика з шухлядки".

Про смерть Ігоря Мосесова повідомили на сторінці радіостанції у Facebook.

Незадовго до смерті Ігор Мосесов написав на своїх сторінках у соціальних мережах, що лягає в лікарню через проблеми з серцем. У мережі друзі та колеги почали збір допомоги на лікування. Проте 13 квітня радіоведучого не стало. Відомо також, що зовсім недавно у Мосесова помер брат.

"Перестало битися серце нашого друга, головного меломана Львова Ігоря Мосесова. Саме в його виконанні слухачі чули програми Jazz Pro, "Музика з шухлядки й не тільки". Ми втратили хорошого друга, справжню і сильну людину, неперевершеного музикознавця, який найбільше любив музику і свою сім'ю...", - йдеться в повідомленні.

У Львові помер відомий радіоведучий Ігор Мосесов

До співчуття приєднався і мер Львова Андрій Садовий.

"Дуже сумно, коли йдуть такі професійні люди. Щирі співчуття близьким та колективу пана Ігоря", - зазначив Садовий.

Ігор Мосесов народився 3 вересня 1952 року. Вперше в ефір радіо "Львівська хвиля" вийшов у вересні 1992 року. На його музичних програмах виросло не одне покоління і як зізнаються українці, завдяки Ігорю Мосесову у них сформувався чудовий музичний смак.

У нього залишилася дружина і дочка.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Мінську помер легендарний соліст ВІА "Пісняри".

А також розповідали про те, що відомий телеведучий розповів про смерть батьків.

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