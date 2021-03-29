Умер известный украинский продюсер: болел коронавирусом

"Саша! Саша!!! Саша!!! Нет слов… Как же так... Не могу поверить... Обсуждали только спектакли, новые проекты... Ты же такой умный, такой профессиональный, такой правильный, такой молодой и такой душевный... Ты же сказал, что все будет хорошо... Рыдаю", - написала она.

Александр Серый (фото: facebook.com/alex.seryy)

Александр Серый был продюсером таких знаменитых артистов, как Ассоль, Алекса, Do-ping, Юля Лотоцкая, Марьяна, Игорь Закус, Саша Дюма и другие.

Он также был главой компании ICMG, которая в 2007 году организовала выступление известного американского джазового музыканта Маркуса Миллера.

Александр Серый (фото: facebook.com/alex.seryy)

Александр Серый родился 18 сентября 1962 года во Львове. Он закончил Львовскую музыкальную десятилетку им. С. Крушельницкой, Донецкую государственную консерваторию им. С. Прокофьева.

Долгие годы он был режиссером Международного легкоатлетического турнира "Zepter - Звезды шеста". Также организовал и провел "Мисс Европа" 2006 и бенефис Анастасии Волочковой.

Сеть скорбит по Александру Серому.