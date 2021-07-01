Умер известный украинский музыкант: его клипы видели все

Друзья артиста пишут на его странице соболезнования его трагической смертью. Причина ухода из жизни не сообщается. В комментариях предполагают, что это самоубийство, но это не точно.

"Новина про Твою смерть.... здається безглуздою помилкою! Неможливо передати словами весь біль і печаль від усвідомлення, що Тебе більше нема...Ти завжди будеш займати особливе місце в моєму серці... Сподіваюсь Твоя світла душа знайшла спокій...Земля Тобі пухом Тарасе", - написала на Facebook Эльжбета Суховецкая.

"Ти був добрим другом,чуйним, розуміючим, ти завжди знав як підтримати, завжди знав, що порадити, дуже тебе бракуватиме. Не можу в це повірити", - пишет Наталия Скравронская.

Умер Тарас Ших (фото: facebook.com/taras.merin)

Чем известна группа

Отметим, что в копилке группы "Мери" 2 студийных альбома: "Мерідіани" (2007) и "Войны в прямом эфире" (2010). С 2006 снято 9 клипов на песни "Ромео", "Бандиты", "Мерідіани", "Kiss на бис", "One more kiss", "Город", "Не Виталик", "Не Виталик RMX" и "Прощатися".