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Помер відомий український музикант: його кліпи бачили всі

Автор: Людмила Жукова

У Львові помер музикант Тарас Ших. Він з приятелем Віктором Винником заснував в 1996 році в Трускавці групу "Мері". У 2010 році він покинув групу, але його слід залишиться в українській музиці назавжди.

Про смерть музиканта стала відомо з його Facebook.

Друзі артиста пишуть на його сторінці співчуття його трагічною смертю. Причина відходу з життя не повідомляється. У коментарях припускають, що це самогубство, але це не точно.

"Новина про Твою смерть.... здається безглуздою помилкою! Неможливо передати словами весь біль і печаль від засвоєння, що тобі більше нема...Ти завжди будеш займати особливе місце в моєму серці... Сподіваюсь Твоя світла душа знайшла спокій...Земля Тобі пухом Тарасе", - написала на Facebook Ельжбета Суховецька.

"Ти був добрим другом,чуйним, розуміючим, ти завжди знав як підтримати, завжди знав, що порадити, дуже тобі бракуватиме. Не можу в це повірити", - пише Наталія Скравронська.

Помер Тарас Ших (фото: facebook.com/taras.merin)

Чим відома група

Відзначимо, що в Скарбничці групи "Мері" 2 студійні альбоми: "Мерідіані" (2007) і "війни в прямому ефірі" (2010). З 2006 знято 9 кліпів на пісні "Ромео", "Бандити", "Мерідіані", "Kiss на біс", "One more kiss", "місто", "Не Віталік", "не Віталік" і "Прощатися".

Як ми раніше писали, в Києві несподівано помер відомий музикант.

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