UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Умер известный украинский актер: звезда многих культовых фильмов

Автор: Анна Шиканова

В Киеве умер известный советский и украинский актер театра и кино, заслуженный артист Украины Алексей Колесник. Ему был 71 год и причина смерти на данный момент неизвестна.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook украинский кинорежиссер Михаил Ильенко.

Алексей Колесник родился 28 марта 1950 года в Полтавской области. Окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого. Дебютировал в 1973 году в фильме "Как закалялась сталь". С 1978 года начал карьеру на киностудии Довженко.

За годы своей карьеры сыграл более чем в 50 фильмах, выступал на сценах украинских театров.

Самые известные фильмы:

  • "Алтунин принимает решение"
  • "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго"
  • "Холодное лето пятьдесят третьего"
  • "Война на западном направлении"
  • "Ярослав Мудрый"
  • "Легенда о княгине Ольге"
  • "Батальоны просят огня"
  • "Сердца трех"
  • "Небо в горошек"
  • "День побежденных"
  • "ТойХтоПройшовКрізьВогонь"
  • "Узнай меня, если сможешь"
  • "Село на миллион"

Умер актер Алексей Колесник

"Умер Алексей Колесник. Вождь индианского племени остался на экране. От него мы услышали легенду про Хейока – про индианских характерников, которые умели больше, чем обычные люди. В том числе – путешествовать за Грань. Более 20 ролей – путешествий за Грань. Позволено не каждому. Спасибо, Алексей", - написал Михаил Ильенко.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что умер известный украинский ветеран, внук которого погиб на Донбассе.

А также мы писали о том, что в Киеве от коронавируса почти в один день умерла пара известных писателей-фантастов.

Читайте РБК-Украина в Google News
преступленияактер