Умер известный украинский актер: звезда многих культовых фильмов

Алексей Колесник родился 28 марта 1950 года в Полтавской области. Окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого. Дебютировал в 1973 году в фильме "Как закалялась сталь". С 1978 года начал карьеру на киностудии Довженко.

За годы своей карьеры сыграл более чем в 50 фильмах, выступал на сценах украинских театров.

Самые известные фильмы:

"Алтунин принимает решение"

"Баллада о доблестном рыцаре Айвенго"

"Холодное лето пятьдесят третьего"

"Война на западном направлении"

"Ярослав Мудрый"

"Легенда о княгине Ольге"

"Батальоны просят огня"

"Сердца трех"

"Небо в горошек"

"День побежденных"

"ТойХтоПройшовКрізьВогонь"

"Узнай меня, если сможешь"

"Село на миллион"

Умер актер Алексей Колесник

"Умер Алексей Колесник. Вождь индианского племени остался на экране. От него мы услышали легенду про Хейока – про индианских характерников, которые умели больше, чем обычные люди. В том числе – путешествовать за Грань. Более 20 ролей – путешествий за Грань. Позволено не каждому. Спасибо, Алексей", - написал Михаил Ильенко.