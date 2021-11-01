Помер відомий український актор: зірка багатьох культових фільмів

Олексій Колесник народився 28 березня 1950 року в Полтавській області. Закінчив Київський державний інститут театрального мистецтва імені Карпенка-Карого. Дебютував в 1973 році у фільмі "Як гартувалася сталь". З 1978 року почав кар'єру на кіностудії Довженка.

За роки своєї кар'єри зіграв більш ніж у 50 фільмах, виступав на сценах українських театрів.

Найвідоміші фільми:

"Алтунін приймає рішення"

"Балада про доблесного лицаря Айвенго"

"Холодне літо п'ятдесят третього"

"Війна на західному напрямку"

"Ярослав Мудрий"

"Легенда про княгиню Ольгу"

"Батальйони просять вогню"

"Серця трьох"

"Небо в горошок"

"День переможених"

"ТойХтоПройшовКрізьВогонь"

"Дізнайся мене, якщо зможеш"

"Село на мільйон"

Помер актор Олексій Колесник

"Помер Олексій Колесник. Вождь індіанського племені залишився на екрані. Від нього ми почули легенду про Хейока – про індіанських характерників, які вміли більше, ніж звичайні люди. У тому числі – подорожувати за межу. Понад 20 ролей-подорожей за Грань. Дозволено не кожному. Дякую, Олексій", - написав Михайло Іллєнко.