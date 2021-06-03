UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Умер известный украинский актер: не пережил операцию

Автор: Роман Мирончук

Вчера, 2 июня, скончался украинский актер Сергей Шадрин после операции. Мужчина играл в полнометражных фильмах и сериалах. Также он являлся обладателем черного пояса 1 дан (панкратион, каратэ).

О смерти Сергея рассказал актер Олег Шульга на своей странице в Facebook.

"Вчера после операции скончался актер Сергей Шадрин. Завтра прощание в Жашкове. Мы уже никогда не увидимся", - написал Шульга.

Сергей Шадрин родился в Харьковской области, а родители его родом из Жашкова Черкасской области. Детство и юность он провел в Жашкове, поэтому считает его родным городом.

Он занимался каратэ с 10 лет. Позже начал заниматься в Детско-юношеском клубе физической подготовки. После окончания школы Сергей поступил в ВУЗ. Он сменил много профессий и служил в армии. Вскоре переехал в Киев.

Кино было его детской мечтой, и он начал сниматься с 2013 года. Все началось с эпизодической роли, когда он зарегистрировался на платформе для актеров.

Сергей Шадрин работал с такими режиссерами, как Заза Буадзе ("Позывной Бандерас"), Тарас Ткаченко ("Черный Ворон"). Он также снялся в фильме "Максим Оса", режиссера Мирослава Латика.

Сериал "Доброволец" о воинах АТО режиссировал Ахтем Сеитаблаев. Польский проект "Ватага" снимали Кася Адамик и Ольга Чадас.

Напомним, что умер звезда фильма "Папик" Валерий Шептекита.

Ранее трагически погиб актер Джозеф Лара, который сыграл легендарную роль Тарзана.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины актерпреступления