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Помер відомий український актор: не пережив операцію

Автор: Роман Мирончук

Вчора, 2 червня, помер український актор Сергій Шадрін після операції. Чоловік грав в повнометражних фільмах і серіалах. Також він був володарем чорного пояса 1 дан (панкратіон, карате).

Про смерть Сергія розповів актор Олег Шульга на своїй сторінці в Facebook.

"Вчора після операції помер актор Сергій Шадрін. Завтра прощання в Жашкові. Ми вже ніколи не побачимося", - написав Шульга.

Сергій Шадрін народився в Харківській області, а батьки його родом із Жашкова Черкаської області. Дитинство і юність він провів в Жашкові, тому вважає його рідним містом.

Він займався карате з 10 років. Пізніше почав займатися в Дитячо-юнацькому клубі фізичної підготовки. Після закінчення школи Сергій вступив до ВНЗ. Він змінив багато професій і служив в армії. Незабаром переїхав до Києва.

Кіно було його дитячою мрією, і він почав зніматися з 2013 року. Все почалося з епізодичної ролі, коли він зареєструвався на платформі для акторів.

Сергій Шадрін працював з такими режисерами, як Заза Буадзе ("Позивний Бандерас"), Тарас Ткаченко ("Чорний Ворон"). Він також знявся у фільмі "Максим Оса", режисера Мирослава Латіка.

Серіал "Доброволець" про воїнів АТО режисирував Ахтем Сеітаблаєв. Польський проєкт "Ватага" знімали Кася Адамик і Ольга Чадас.

Нагадаємо, що помер зірка фільму "Папік" Валерій Шептекита.

Раніше трагічно загинув актор Джозеф Лара, який зіграв легендарну роль Тарзана.

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