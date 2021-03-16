Умер известный потомственный целитель из Украины: лечил не только тело, но и душу

Константин Носаль, известный травник, целитель, фитотерапевт умер в Ровно 16 марта. Мужчина был внуком легендарного Михаила Носаля, сыном Ивана Носаля и продолжателем дела целой династии. Дело целителя переняли его сыновья - Кирилл и Павел.

О том, что целитель отошел в лучший мир, рассказала в Facebook Галина Данильчук.

"Грустное утро. Сегодня в 4 часа остановилось сердце Константина Ивановича Носаля, травознавца и целителя, фитотерапевта, продолжателя дела своих знаменитых травников отца и деда Носалей. Много лет своей жизни Константин Иванович отдал помощи людям в их борьбе с болезнями, заслужив искреннюю благодарность и любовь... Склоняем головы в скорби. Небо плачет. Светлая память Константину Ивановичу", - написала она.

Константин Носаль

Что известно о династии Носалей

Целитель-травник отец Михаил Носаль в начале ХХ века пользовался особым уважением и доверием среди украинцев. Его науку переняли сын Иван, внук Константин и правнуки Кирилл и Павел. Сегодня о них говорят как о академиках, на которых зиждется вся наука о лекарственных растениях.

О худощавом мужчину, одетом всегда в подрясник, который спешил утром на поезд, чтобы за городом - в поле или лесу - собирать лекарственные растения, до сих пор вспоминают жители Ровно. Он стремился поделиться своим опытом с людьми, издав книгу. И она вышла - посмертно. В 1950 году Михаила Носаля не стало, но его дело продолжил сын Иван.

Михаил и Иван Носали на мемориальной доске в городе Дубно

Дело, начатое дедом и отцом, продолжил внук Михаила Андреевича - Константин Носаль, которого не стало 16 марта 2021 года. Правнуки Михаила Андреевича Носаля Кирилл и Павел тоже занимаются народной медициной.

В октябре 2004 года решением городского совета Михаилу Андреевичу Носалю было присвоено звание "Почетный гражданин Равного". В Ровно именем Ивана Носаля названа улица.

Самая известная украинская книга о лекарственных растениях

Отец и сын Михаил и Иван Носаль в 1958 году издали самую известную книгу о фитотерапии - "Лекарственные растения и способы их применения в народе".

Самая известная книга о фитотерапии, 1958 год

Замысел книги Михаил Носаль вынашивал не один десяток лет. Он стремился поделиться своим опытом с людьми и показать, что под ногами у них - невероятное богатство.

В 1942 году он обратился с рукописями в издательство "Волынь", с идеей книги "Волынские сокровища - растения лекарственные (сбор, сушка, хранение и применение в научной и народной медицине). Учебник для народа". Однако помешала война.

Свою книгу о лекарственных растениях Михаилу Носалю не удалось выдать и после окончания военных действий - в 1950 году он умер. Но остались его рукописи, сотни рецептов, советов, предостережений.

Дело Михаила Андреевича продолжил сын Иван, который обогатил и дополнил многолетний опыт отца. И в 1958 году вышла из печати книга "Лекарственные растения и способы их применения в народе", которая очень быстро разошлась между людьми. Книга стала настолько популярной, что уже в следующем году, несмотря на тогдашнюю борьбу официальной медицины с "шарлатанством", Госмедиздат переиздал ее еще и на русском языке.

В 1992 году Иван Носаль обобщил опыт Носалей в книге "От растения - к человеку".

"От растения - к человеку", 1992 год, разворот

Борьба за свое дело

Константин Носаль является основателем "Траволікувальної фундації Носалів", которая базируется в Ровно.

В 2018 году мужчина направил официальное обращение в Министерство здравоохранения Украины с просьбой внести изменения в законодательство Украины, чтобы методам фитотерапии предоставили официального статуса. Ведь эту отрасль относят к нетрадиционной медицине, апеллируя на недоказуемость методов.

Целитель говорит, что к нему постоянно за советами обращаются практикующие врачи, хотя его методы и считаются "не доказанными".

"С какого такого чуда в Украине, исконной житнице травознавства, траволечения (скифы, триполье и др.), то есть - тем знаниям, которые накапливались веками, и которыми успешно пользуется вся мировая медицина, так безапелляционно (безграмотно) присваивают бездоказательность методов, в т. ч. - клинической фитотерапии", - говорилось в письме.

К Константину Ивановичу ехали со всей Украины и не только, чтобы полечить душу и тело

Вот что пишут благодарные люди, которые обращались к фитотерапевту:

"Я очень благодарна вам и вашей семье за чуткость, профессионализм, что вы смогли дать мне и не только мне надежду и веру! Пусть хранит вас", - Надя Бегун (Барселона, Испания).

"И мы лечимся всей семьей! Искренне любим наших Носалей! Спасибо Богу за все растения, которые имеют настолько целебный эффект! А врачу - за знания и мудрость правильно их применить в различных ситуациях", - Алена Юхимчук (Луцк).

"Благодаря фитотерапии Константина Ивановича мой сын сейчас имеет здоровую поджелудочную железу. А что было бы, если бы я в 2,5 года посадила его на панкреатин, как рекомендовали "квалифицированные традиционные методы"? Да, лечение травами - это долго, зато эффективно. И нет "одно лечишь - другое калечишь", что происходит с "традиционным медикаментозным лечением", - Ольга Беденко (Ровно)

"Благодаря пану Носалю, наша девочка здоровая, активный, полноценный ребенок. Низкий поклон Вам, вы - Народный врач!" - Денека Наталья (Запорожье)

"Лечилась много лет у Константина Ивановича. Он единственный врач, который всегда верил в меня и в мое выздоровление. Спасибо Вам, лучший врач. До встречи", - Светлана Шараевская (Луцк).