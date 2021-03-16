Помер відомий потомствений цілитель з України: гоїв не лише тіло, а й душу

Костянтин Носаль, відомий травознавець, цілитель, фітотерапевт помер у Рівному 16 березня. Чоловік був внуком легендарного Михайла Носаля, сином Івана Носаля і продовжувачем справи цілої династії. Справу цілителя перейняли його сини - Кирило і Павло.

Про те, що цілитель відійшов у кращий світ розповіла у Facebook Галина Данильчук.

"Сумний ранок. Сьогодні о 4 годині зупинилося серце Костянтина Івановича Носаля, травознавця і цілителя, фітотерапевта, продовжувача справи своїх знаних травників батька і діда Носалів. Багато років свого життя Костянтин Іванович віддав допомозі людям у їх боротьбі з хворобами, заслуживши щиру вдячність і любов... Схиляємо голови в скорботі. Небо плаче. Світла пам'ять Костянтину Івановичу", - написала вона.

Костянтин Носаль

Що відомо про династію Носалів

Цілитель-травознавець отець Михайло Носаль на початку ХХ століття користувався особливою повагою і довірою серед українців. Його науку перейняли син Іван, внук Костянтин та правнуки Кирило й Павло. Сьогодні про них говорять як про академіків, на яких тримається вся наука про лікарські рослини.

Про худорлявого чоловіка, одягненого завжди у підрясник, котрий поспішав зранку на потяг, щоб за містом - у полі чи лісі - збирати лікарські рослини, і досі згадують мешканці Рівного. Він прагнув поділитися своїм досвідом з людьми, видавши книгу. І вона вийшла - посмертно. У 1950 році Михайла Носаля не стало, але його справу продовжив син Іван.

Михайло і Іван Носалі на меморіальній дошці у місті Дубно

Справу, розпочату дідом і батьком, продовжив онук Михайла Андрійовича - Костянтин Носаль, якого не стало 16 березня 2021 року. Правнуки Михайла Андрійовича Носаля Кирило та Павло теж займаються народною медициною.

У жовтні 2004 року рішенням міської ради Михайлу Андрійовичу Носалю було присвоєне звання "Почесний громадянин Рівного". У Рівному ім'ям Івана Носаля названо вулицю.

Найвідоміша українська книга про лікарські рослини

Батько й син Михайло та Іван Носалі у 1958 році видали найвідомішу книгу про фітотерапію - "Лікарські рослини і способи їх застосування в народі".

Найвідоміша книга про фітотерапію, 1958 рік

Задум книги Михайло Носаль виношував не один десяток років. Він прагнув поділитися своїм досвідом з українцями і показати, що під ногами у них - неймовірне багатство.

У 1942 році він звернувся з рукописами до видавництва "Волинь", з ідеєю книги "Волинські скарби - рослини лікарські (збір, сушка, зберігання та застосування в медицині науковій та народній). Підручник для народу". Однак на заваді стала війна.

Свою книгу про лікарські рослини Михайлу Носалю не вдалося видати і після закінчення воєнних дій - у 1950 році він помер. Та залишились його рукописи, сотні рецептів, порад, застережень.

Справу Михайла Андрійовича продовжив син Іван, який збагатив і доповнив багаторічний досвід батька. І в 1958 році вийшла з друку книга "Лікарські рослини і способи їх застосування в народі", яка надзвичайно швидко розійшлася поміж людьми. Книжка стала настільки популярною, що вже наступного року, незважаючи на тодішню боротьбу офіційної медицини з "шарлатанством", Держмедвидав перевив її ще й російською мовою.

У 1992 році Іван Носаль узагальнив досвід Носалів у книзі "Від рослини - до людини".

"Від рослини - до людини", 1992 рік, розворот

Боротьба за свою справу

Костянтин Носаль є засновником "Траволікувальної фундації Носалів", яка базується в Рівному.

У 2018 році чоловік направив офіційне звернення до Міністерства охорони здоров’я України з проханням внести зміни в законодавство України, аби методам фітотерапії надали офіціного статусу. Адже цю галузь відносять до нетрадиційної медицини, апелюючи на недоказовість методів.

Цілитель каже, що до нього постійно за порадами звертаютсся практикуючі лікарі, хоча його методи і вважаються "не доведеними".

"З якого такого дива в Україні, споконвічній житниці травознавства, траволікування (скіфи, трипілля і ін.), тобто - тим знанням, які накопичувалися віками, і якими успішно послуговується вся світова медицина, отак безапеляційно присвоюють бездоказовість методів, в т. ч.- клінічній фітотерапії", - говорилося в листі.

До Костянтина Івановича їхали з усієї України і не тільки, аби полікувати душу й тіло

Ось що пишуть вдячні люди, які зверталися до фітотерапевта:

"Я дуже вдячна вам і вашій родині за чуйність, професіоналізм, що ви змогли дати мені і не тільки мені надію і віру! Хай береже вас", - Надя Бігун (Барселона, Іспанія).

"І ми лікуємось всією сім‘єю! Щиро любимо наших Носалів! Дякуємо Богові за всі рослинки, які мають настільки цілющий ефект! А лікарю - за знання і мудрість правильно їх застосувати в різноманітних ситуаціях", - Альона Юхимчук (Луцьк).

"Завдяки фітотерапії Костянтина Івановича мій син зараз має здорову підшлункову залозу. А що було б, якби я в 2,5 роки посадила його на панкреатин, як рекомендували "кваліфіковані традиційні методи"? Так, лікування травами - це довго, зато ефективно. І немає "одне лікуєш - інше калічиш", що відбувається з "традиційним медикаментозним лікуванням", - Ольга Беденко (Рівне)

"Завдяки пану Носалю, наша дівчинка здорова, активна, повноцінна дитина. Низький уклін Вам, ви - Народний лікар!" - Денека Наталія (Сокаль)

"Лікувалась багато років у Констянтина Івановича. Він єдиний лікар, який завжди вірив в мене і в моє виздоровлення. Дякую Вам, найкращий лікар. До зустрічі", - Світлана Шараєвська (Луцьк).