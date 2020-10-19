Умер известный польский актер с украинскими корнями

Войцех Пшоняк скончался сегодня, 19 октября, в Варшаве в возрасте 78 лет. Войцех родился во Львове 2 мая 1942 года. После 1945 года его семья переехала в польский город Гливице.

Пшоняк работал актером в трех самых известных театрах Польши: Старом театре в Кракове, Национальном театре в Варшаве и Театре Повшечного в Варшаве. О смерти актера сообщает The First News.

Будучи студентом, Пшоняк выступал на сцене любительского и студенческого театра, а в 1961 году стал основателем кабаре "Красный жираф". Дебютировал в болгарском телесериале "Событие на тупиковой улице" в 1965 году.

Войцех Пшоняк (фото: wikipedia.org)

Его международная карьера началась с роли Морика Велта в "Земле обетованной" Анджея Вайды. Он также играл в других известных фильмах Вайды: "Свадьба", "Дантон" и "Корчак". Всего Пшоняк сыграл в около 100 фильмах.

В 80-х годах Пшоняк уехал в Париж, где продолжил работать в театре. В 2008 году он был награжден французским офицерским орденом за "вклад в развитие польско-французских отношений в области культуры", а через десять лет получил орден искусств и литературы.

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