Помер відомий кінопродюсер і засновник "Кінотавра" Марк Рудінштейн
Марк Рудінштейн помер сьогодні, 5 грудня, в одній з московських лікарень. Відомому кінопродюсеру, який заснував кінофестиваль "Кінотавр", було 75 років.
Про його смерть повідомляють російські ЗМІ, посилаючись на заяву дружини Наталії.
"Марк помер. Дякую за співчуття. Говорити немає сил", - заявила вбита горем жінка.
17 листопада у Рудінштейна стався серцевий напад і його поклали в лікарню. Раніше Рудінштейн переніс екстрену операцію зі стентування коронарних артерій.
Марк Рудінштейн (фото: facebook.com/Марк Рудінштейн)
Марк Рудінштейн народився 7 квітня 1946 року в Одесі. Працювати він почав рано. У 15 років працював на суднобудівному заводі в Миколаєві, після чого служив в армії.
Рудінштейн навчався в ГІТІСі, але не закінчив його, потім в 1972-1976 роках навчався на очно-заочному відділенні в Театральному училищі ім. Б. Щукіна.
Відомий російський кінофестиваль "Кінотавр", який щорічно проводиться в Сочі, Марк Рудінштейн організував разом з Олегом Янковським в 1990 році.
Нагадаємо, помер 24-річний український екс-чемпіон з веслування. Спортсмен "згорів" за два тижні після того, як йому діагностували коронавірусну інфекцію.
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