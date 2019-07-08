Умер известный голливудский актер: ему было всего 20 лет

Камерон Бойс, популярный голливудский актер студии Disney скончался в ночь на воскресенье, 7 июля. Представители семьи знаменитости говорят, что он умер во сне, пишет The Sun.

Известно, что Камерон в последнее время страдал от конвульсий, происхождение которых было сложно установить даже медикам.

Камерон Бойс (фото: instagram.com/thecameronboyce)

"С тяжелым сердцем сообщаем, что утром мы потеряли Камерона. Он умер во сне вследствие приступа", - сообщили близкие актера.

Дебют Камерона состоялся в возрасте 8 лет - он снялся в клипе рок-группы Panic! "At The Disco". После этого в течение года успел принять участие сразу в нескольких проектах, в частности в фильме ужасов "Зеркала", триллере "Орлиный глаз".

Наибольшую известность Бойс получил исполняя одну из ролей в телевизионном шоу "Джесси" на Disney Channel kids TV.

Также молодой актер снялся в комедии "Одноклассники" вместе с Адамом Сэндлером.

Финансовое состояние молодого актера оценивали в 5 млн долларов, а за его страницей в Instagram следили 8,5 млн подписчиков.

Камерон Бойс (фото: instagram.com/thecameronboyce)

Ранее сообщалось, что Жуан Жилберту, основатель музыкального стиля в популярной музыке босса-нова, умер в Бразилии в возрасте 88 лет.

К слову, недавно Юрий Шатунов попал в больницу прямо перед концертом во время гастрольного тура по России. Экс-солист группы "Ласковый май" был экстренно госпитализирован.

Напомним, недавно трагически погиб экс-участник легендарной группы "Песняры".