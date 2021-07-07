Умер известный актер и режиссер Роберт Дауни-старший: чем он запомнился

"Прошлой ночью папа мирно скончался во сне после многих лет страданий от болезни Паркинсона. Он был настоящим независимым режиссером, и все время оставался удивительно оптимистичным…" - написал Дауни-младший.

Роберт Дауни-старший (фото: instagram.com/robertdowneyjr)

Известно, что он пять лет боролся с болезнью Паркинсона. Во время смерти с ним дома была его жена автор бестселлеров Розмари Роджерс.

Актер снимался в таких известных фильмах, как "Ночи в стиле буги", "Магнолия" и "Жить и умереть в Лос-Анджелесе".

Отметим, что Роберт Дауни-старший также был продюсером и сценаристом. Всю свою жизнь он прожил в Нью-Йорке.

После привлечения внимания к таким работам, как "Balls Bluff" 1961 года и "Бабо 73" 1964 года, популярность Дауни возросла с выходом в 1969 году фильма "Патни Своуп", сатирического взгляда на рекламную индустрию Нью-Йорка.

Первый раз Роберт Дауни-старший женился на Элси в 1962 году. От нее у него двое детей. Пара прожила вместе до 1982 года. Второй его женой стала Лора Эрнст в 1991 году. Они были вместе до смерти женщины, которой не стало спустя три года.

Третьей и последней женой режиссера стала Розмари Роджерс. Пара поженилась в 1998 году.