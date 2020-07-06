Умер гениальный композитор Эннио Морриконе: накануне получил тяжелую травму

Эннио Морриконе (фото: facebook.com/maestroenniomorricone)

Эннио Морриконе умер из-за последствий падения

Эннио Морриконе, гениальный итальянский композитор, скончался в возрасте 91 год. Он прославился на весь мир благодаря невероятным саундтрекам к культовым фильмам

Не стало легенды в ночь на 6 июля в клинике в Риме. Смерть наступила из-за последствий падения. По данным La Repubblic, композитор сломал бедренную кость. В силу возраста и состояния здоровья, он так и не смог оправиться от травмы, которую получил несколько дней назад.

Похороны Эннио Морриконе будут проходить в частной форме, так пожелал композитор "из-за чувства смирения, которое всегда вдохновляло его на действия"

"Маэстро сохранил до конца полную ясность и великое достоинство. Он попрощался с любимой женой Марией, которая сопровождала его самоотверженно в каждый момент человеческой и профессиональной жизни и была близка к нему до последнего вздоха", - говорится в сообщении.

У Морриконе четверо детей: Андреа - дирижер, композитор, Марко - работает в обществе по авторским правам, Алессандра - хирург, Джованни — работает в компании Universal.

Интересно, что Эннио Морриконе сочинял гениальную музыку на протяжение всей жизни. В 2007 он получил "Оскар" за выдающиеся заслуги в кинематографе, а в 2016-м за лучшую музыку к "Омерзительной восьмерке" Квентина Тарантино.

За свою карьеру он написал музыку более чем к 400 фильмам и телесериалам Италии, Испании, Франции, Германии, России, США.

Один из самых известных хитов композитора - музыка к культовому "Профессионалу" с Жаном-Полем Бельмондо.

Еще в 1964-м Морриконе прославился саундтреком к вестерну "За пригоршню долларов" с Клинтом Иствудом в главной роли.

Из других гениальных работ композитора музыка к к/ф: "Однажды в Америке", "Спрут", "Неприкасаемые", "Любовная история", "Лолита", "Призрак оперы", "Малена".

Эннио Морриконе, музыка к к/ф "Профессионал" (видео: YouTube)

Ранее мы писали, что умер выдающийся украинский композитор, который создал многие легендарные произведения.

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Автор: Светлана Мащенко