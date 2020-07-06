Помер геніальний композитор Енніо Морріконе: напередодні отримав важку травму

Енніо Морріконе (фото: facebook.com/maestroenniomorricone)

Енніо Морріконе помер через наслідки падіння

Енніо Морріконе, геніальний італійський композитор, помер у віці 91 рік. Він прославився на весь світ завдяки неймовірним саундтрекам до культових фільмів

Не стало легенди в ніч на 6 липня в клініці в Римі. Смерть настала через наслідки падіння. За даними La Repubblic, композитор зламав стегнову кістку. У силу віку і стану здоров'я, він так і не зміг оправитися від травми, яку отримав кілька днів тому.

Похорон Енніо Морріконе буде проходити в приватній формі, так побажав композитор "через почуття смирення, яке завжди надихало його на дії".

"Маестро зберіг до кінця повну ясність і велике достоїнство. Він попрощався з коханою дружиною Марією, яка супроводжувала його самовіддано в кожен момент людського та професійного життя і була близька до нього до останнього подиху", - йдеться в повідомленні.

У Морріконе четверо дітей: Андреа - диригент, композитор, Марко - працює у захисті авторських прав, Алессандра - хірург, Джованні - працює в компанії Universal.

Цікаво, що Енніо Морріконе писав геніальну музику протягом усього життя. У 2007 він отримав "Оскар" за видатні заслуги в кінематографі, а у 2016-му за найкращу музику до "Мерзенної вісімки" Квентіна Тарантіно.

За свою кар'єру він написав музику більш ніж до 400 фільмів і телесеріалів Італії, Іспанії, Франції, Німеччини, Росії, США.

Один з найвідоміших хітів композитора - музика до культового "Професіоналу" з Жаном-Полем Бельмондо.

Ще в 1964-му Морріконе прославився саундтреком до вестерну "За пригоршню доларів" з Клінтом Іствудом в головній ролі.

З інших геніальних робіт композитора музика до к/ф: "Одного разу в Америці", "Спрут", "Недоторканні", "Любовна історія", "Лоліта", "Привид опери", "Малена".

Енніо Морріконе, музика до к/ф "Професіонал" (відео: YouTube)

Раніше ми писали, що помер видатний український композитор, який створив багато легендарних творів.

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Автор: Светлана Мащенко