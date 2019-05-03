Умер исполнитель роли Чубакки в "Звездных войнах"

Питер Мейхью, исполнитель роли Чубакки в "Звездных войнах", умер в США в возрасте 74 лет. Он ушел в мир иной в кругу своих близких в Северном Техасе. Об этом говорится на его официальной странице в Twitter.

Актер скончался 30 апреля, причина его смерти не называется.

Мейхью исполнил роль Чубакки в оригинальной трилогии - "Новая надежда" (1977), "Империя наносит ответный удар" (1980) и "Возвращение джедая" (1983). Он также появлялся в этой роли в новых эпизодах трилогии - "Месть ситхов" (2005) и "Пробуждение силы" (2015).

Кинематографисты проявили интерес к Мейхью в 1976 году из-за его невероятного роста (2,18 м), когда он работал в одной из лондонских больниц. Вскоре он получил свою звездную роль у Джорджа Лукаса.

Питер Мейхью (фото: ru.wikipedia.org)

"Он вложил свое сердце и душу в роль Чубакки, и это видно по каждому кадру… Для него семья "Звездных войн" значила гораздо больше, чем просто роль в фильме" - говорится в сообщении родных Питера.

Актер много сил посвящал благотворительности. Его семья попросила поклонников почтить его память не цветами, а пожертвованиями в его благотворительный фонд The Peter Mayhew Foundation.

Питер Мейхью умер (фото: twitter.com/TheWookieeRoars)

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