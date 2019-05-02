Почему так рано? Умер известный украинский комик

Умер молодой украинский комик (pixabay.com)

Скончался известный участник команд КВН и телеведущий

В Виннице внезапно скончался украинский комик, многоразовый чемпион КВН, участник команды "Палата №6" Дмитрий Науменко, известный под псевдонимом "Наум". Об этом сообщили его друзья в социальных сетях.

Дмитрию Науменко было всего 39 лет и причиной смерти стала внезапная остановка сердца, которая наступила в ночь с 1 на 2 мая. У него осталась старенькая мама.

Науменко был известным шоуменом, комиком, играл в составе сборных КВН "Палата №6", "Будем", "Винницкие перцы". Также он работал на местном телевидении, был арт-директором и МС в развлекательных заведениях в Виннице, Одессе, Хмельницком, был ведущим масштабных праздничных мероприятий в Украине. Его считали винницкой легендой.

Дмитрий Науменко (facebook.com/Дмитрий Науменко)

"Эта новость шокировала всех, кто знал Дмитрия – неимоверно жизнерадостного и оптимистичного человека. Улыбка, правда, не сходила с его лица. В голове не укладывается. Почему так рано?!" – пишут его коллеги и друзья.

Друзья сообщили, что прощание с Дмитрием Науменко состоится 3 мая.

"9:30 -10:00 - Прощание, свободный доступ (БР "Подкова")

10:00 - Панихида, чтение "Псалтырь" (БП "Подкова")

11:00 - Выезд на кладбище (Сабаров)

12:00 - Поминальный обед "Кумбары", - написала на странице в Facebook Анна Хомишена.

Дмитрий Науменко (facebook.com/Дмитрий Науменко)

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