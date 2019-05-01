Автор герба Киева: умер легендарный украинский скульптор

Умер легендарный украинский скульптор (pixabay.com)

На счету заслуженного деятеля искусств Украины много памятников и скульптур

В Киеве скончался известный украинский скульптор, автор герба города Киева Борис Степанович Довгань. О его смерти сообщила автор детских книг и литературный критик Татьяна Стус на своей странице в Facebook.

Борис Степанович Довгань родился в Киеве, на Приорке, 19 августа 1928 года. Когда ему было четыре года, родители будущего скульптора вместе с тремя детьми вынуждены были из-за голода перебраться сначала в Беларусь, а потом в Новосибирск. В 1937 году отца Бориса Довганя арестовали, но позже выпустили.

В 1939 году семья переехала в город Фрунзе, Кыргызстан, где Борис Довгань продолжил обучение в школе, а потом поступил в техникум речного транспорта. Через год он бросил обучение, так как передумал становиться штурманом.

После войны семья Довгань вернулась в Киев, где Борис Степанович начал обучение в Киевском училище прикладных искусств. После окончания училища он поступил в Киевский художественный институт. После окончания института он занялся творческой работой и параллельно преподавал скульптуру в Киевской художественной средней школе имени Тараса Шевченко.

Довгань Борис Степанович в своей мастерской (фото: Веренко Я.Г.)

Борис Довгань – участник Второй мировой войны, член Союза художников Украины и Почетный академик Национальной академии искусств Украины. Его биография включена в справочник "Жизнь знаменитых" и издание Американского биографического института.

Он стал автором герба города Киева, занимался восстановлением памятника Т.Г. Шевченко, вместе с коллегами стал автором цветной мозаичной скульптуры "Украина" высотой в 5,5 метров, которая установлена в Москве.

Автор памятника художникам-жертвам репрессий, памятника Папе Римскому – Иоанну Павлу II в Киеве на территории посольства государства Ватикан, памятника Пушкину и фонтана "Первая любовь" в Гурзуфе, памятника генералу М. Драгомирова в Конотопе, композиции "Музыка" для фонтана в сквере на улице Архитектора Городецкого, композиции "Татьяна" в парке имени Пушкина, рельефов на доме Украинского института научно-технической и экономической информации МОН Украины (известны в Украине как "Летающая тарелка", барельефа и фигуры юноши с книгой на Национальной библиотеке для детей и многих других.

Борису Довганю было 90 лет. О причинах его смерти не сообщается.

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