Умер главный герой сериала "Воронины"

Умер актер Борис Клюев, сыгравший Николая Петровича в сериале "Воронины" и графа Рошфора в знаменитом фильме "Д'Артаньян и три мушкетера".

Известный советский и российский актер театра и кино умер от тяжелой болезни в возрасте 76 лет. Об этом рассказала директор московского Малого театра Тамара Михайлова, сообщают росСМИ.

Борис Клюев родился 13 июля 1944 года в Москве. В возрасте четырех лет он остался без отца, который был на гастролях и у него произошел сердечный приступ в возрасте 36 лет.

Из-за тяжелого положения в семье будущему актеру пришлось рано зарабатывать на жизнь. С 13 лет он разгружал вагоны, а с 16 лет работал на стройке.

После окончания школы Клюев стал студентом Театрального училища имени Щепкина. После первого курса ушел в армию, где служил 3 года. Во время службы снимался в массовке в фильме Сергея Бондарчука "Война и мир". После армии, вернулся в театральное училище, которое окончил в 1969 году.

Во время учебы на 4 курсе начал подрабатывать в массовках спектаклей Малого театра. После окончания учебы получил приглашение в этот театр.

Борис Клюев (фото: facebook.com/ Ретро/Vintage изображения)

Дебют в кино Бориса Клюева состоялся в 1968 году. Тогда он сыграл роль патрульного в фильме "Каратель". Известность актеру принесла роль графа Рошфора в музыкальной телеэпопее режиссера Георгия Юнгвальд-Хилькевича "Д’Артаньян и три мушкетера" (1978).

В начале 1980-х снялся в ряде фильмов из серии "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", где играл брата знаменитого сыщика. Популярность Клюева ждала после фильма "ТАСС уполномочен заявить…" (1984).

С начала 1990-х годов Клюев снимался в различных телесериалах, включая "Королева Марго" и "Графиня де Монсоро".

Самой известной ролью в 2010-х годах стал Николай Петрович Воронин в ситкоме "Воронины" (2009-2019).

В мае 2018 года у Клюева врачи диагностировали рак легких. Клюев был трижды женат, и у него был единственный сын Алексей, который скончался в 1993 году в возрасте 24-х лет от сердечной недостаточности. Борис Клюев поддерживал Владимира Путина.

Напомним, умер экс-участник легендарной группы "Фристайл" Сергей Вязовский.

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