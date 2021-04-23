Умер экс-президент Киево-Могилянской академии: очень грустно и больно

"Умер Андрей Мелешевич. Мои сочувствия семье, близким и сообществу Киево-Могилянской академии. Я знал Андрея лично и могу собственноручно оценить его клад в становление Украины через образование и науку. Он был лидером самого лучшего университета в Украине. Я тоже учился в этом университете и для меня эта потеря особенно болезненная", - написал Милованов.

Биография Андрея Мелешевича

Андрей Анатолиевич Мелешевич родился 24 октября 1962 года в Киеве. В 1984 году получил диплом специалиста на юридическом факультете Киевского государственного университета имени Шевченко. Степень магистра получил в Школе гражданства и общественных дел им. Д. Максвелла Сиракузского университета в 1992 году.

В 1998 году получил сертификат по методике и педагогике преподавания в университете, стал доктором философии. В первые годы своей карьеры занимал посты старшего помощника прокурора, прокурора, старшего прокурора следственного управления, помощника и ассистента профессора.

С 2005 года – декан факультета правовых наук в Киево-Могилянской академии, с 2011 – профессор Центра качества по Европейским студиям им. Жана Моне. С 2005 по 2014 – профессор кафедры государственно-правовых наук Факультета правовых наук в Национальном университете "Киево-Могилянской академии". В 2015 году получил звание заслуженного юриста Украины.

В 2014 году Мелешева избрали президентом НаУКМА. На этой должности он проработал пять лет – до 2019 года.

Причины смерти Андрея Мелешевича не сообщаются. Ему было 59 лет.

В сети украинцы оплакивают Мелешевича

На странице НаУКМА в Facebook подтвердили информацию о смерти ученого. Украины в комментариях пишут сои соболезнования семье, родным и всему сообществу университета.