Помер екс-президент Києво-Могилянської академії: дуже сумно і боляче

"Помер Андрій Мелешевич. Мої співчуття родині, близьким і спільноті Києво-Могилянської академії. Я знав Андрія особисто і можу власноруч оцінити його внесок у становлення України через освіту і науку. Він був лідером найкращого університету в Україні. Я теж навчався в цьому університеті і для мене ця втрата особливо болюча", - написав Милованов.

Біографія Андрія Мелешевича

Андрій Анатолійович Мелешевич народився 24 жовтня 1962 року в Києві. У 1984 році отримав диплом спеціаліста на юридичному факультеті Київського державного університету імені Шевченка. Ступінь магістра отримав у школі громадянства та громадських справ ім. Д. Максвелла Сіракузського університету в 1992 році.

У 1998 році отримав сертифікат з методики та педагогіки викладання в університеті, став доктором філософії. У перші роки своєї кар'єри займав пости старшого помічника прокурора, прокурора, старшого прокурора слідчого управління, помічника та асистента професора.

З 2005 року - декан факультету правових наук у Києво – Могилянській академії, з 2011-професор центру якості за європейськими студіями ім. Жана Моне. З 2005 по 2014-професор кафедри державно-правових наук Факультету правових наук у Національному університеті "Києво-Могилянської академії". У 2015 році отримав звання Заслуженого юриста України.

У 2014 році Мелешева обрали президентом НаУКМА. На цій посаді він пропрацював п'ять років - до 2019 року.

Причини смерті Андрія Мелешевича не повідомляються. Йому було 59 років.

У мережі українці оплакують Мелешевича

На сторінці НаУКМА в Facebook підтвердили інформацію про смерть вченого. України в коментарях пишуть сої співчуття родині, рідним і всій спільноті університету.