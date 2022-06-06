Умер басист и сооснователь культовой группы Bon Jovi Алек Джон Сач

В заявлении рокеров подчеркивается, что Алек был неотъемлемой частью группы.

"Мы опустошены новостью о том, что наш дорогой друг ушел из жизни... Нам будет его не хватать", - говорится в публикации.

фото: twitter.com/jonbonjovi

Что стало причиной смерти Джона Сача - не уточняется.

Лидер коллектива Бон Джови отметил, что Алек (настоящее имя Элек Янош Сюч) собрал группу, другом детства барабанщика Тико Торреса и привел гитариста и автора песен Ричи Самбору посмотреть выступление Bon Jovi. Прежде Сач играл с Самборой в группе под названием Message.

Бас-гитарист Bon Jovi Алек Джон Сач на сцене (фото: rockandrollglobe.com)

"Алек" Джон Сач родом из города Йонкерс (штат Нью-Йорк) родился 14 ноября 1951 года. В возрасте 7 лет овладел игрой на скрипке, выл принят в оркестр, но подросток мечтал о рок-н-ролле. Так он в скором времени присоединился к группе, которая формировалась недалеко от дома, в качестве басиста.

Басист оригинального состава Bon Jovi Алек Джон Сач на концерте в Уэмбли в Лондоне в 1993 году (фото: cnn.com)

До участия в Bon Jovi, был бас-гитаристом в группах Message и Phantom’s Opera. Позже присоединился к зарождающейся группе, которая взяла себе название Bon Jovi.

Ричи Самбора, Джон Бон Джови и Алек Джон Сач во время концерта Bon Jovi в 1986 году (фото: rollingstone.com)

Выступал в ее составе в период расцвета группы в 1980-х, когда рокеры записали 5 альбомов и добились мировой славы.

Видео: выступление Bon Jovi "Wanted Dead Or Alive" с Алеком Джоном Сачем в Нью-Джерси в 2001 году

В 1994 году он покинул группу - его заменил басист Хью Макдональд, но позже вернулся в коллектив, когда его вводили в Зал славы рок-н-ролла в 2018 году.

Во время концертов Bon Jovi Сач исполнял песню "Blood on Blood".

Видео: Алек Сач исполняет "Blood On Blood" на концерте в 1989 году

Кстати, на недавнем концерте лидер Bon Jovi поддержал нашу страну, которая отражает полномасштабную российскую военную агрессию. На сцене перед исполнением песни рокер трижды произнес "Слава Украине!"

Видео: Лидер Bon Jovi поддержал Украину