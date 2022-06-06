Помер басист і співзасновник культової групи Bon Jovi Алек Джон Сач

У заяві рокерів наголошується, що Алек був невід'ємною частиною групи.

"Ми спустошені новиною про те, що наш дорогий друг пішов з життя... Нам буде його не вистачати", - йдеться в публікації.

фото: twitter.com/jonbonjovi

Що стало причиною смерті Джона Сача - не уточнюється.

Лідер колективу Бон Джові зазначив, що Алек (справжнє ім'я Елек Янош Сюч) зібрав групу, другом дитинства барабанщика Тіко Торреса і привів гітариста й автора пісень Річі Самбору подивитися виступ Bon Jovi. Раніше Сач грав з Самборою в групі під назвою Message.

Бас-гітарист Bon Jovi Алек Джон Сач на сцені (фото :rockandrollglobe.com)

"Алек" Джон Сач родом з міста Йонкерс (штат Нью-Йорк) народився 14 листопада 1951 року. У віці 7 років опанував гру на скрипці, виліз в оркестр, але підліток мріяв про рок-н-рол. Так він незабаром приєднався до групи, яка формувалася недалеко від будинку, в якості басиста.

Басист оригінального складу Bon Jovi Алек Джон Сач на концерті в Уемблі в Лондоні в 1993 році (фото: cnn.com)

До участі в Bon Jovi, був бас-гітаристом в групах Message і Phantom's Opera. Пізніше приєднався групи, що зароджувалася, яка взяла собі назву Bon Jovi.

Річі Самбора, Джон Бон Джові та Алек Джон Сач під час концерту Bon Jovi в 1986 році (фото: rollingstone.com)

Виступав у її складі в період розквіту групи в 1980-х, коли рокери записали 5 альбомів і домоглися світової слави.

Відео: виступ Bon Jovi "Wanted Dead Or Alive" з Алеком Джоном Сачем у Нью-Джерсі в 2001 році

У 1994 році він покинув групу - його замінив басист Х'ю Макдональд, але пізніше повернувся в колектив, коли його вводили в Зал слави рок-н-ролу в 2018 році.

Під час концертів Bon Jovi Сач виконував пісню "Blood on Blood".

Відео: Алек Сач виконує "Blood On Blood" на концерті в 1989 році

До речі, на нещодавньому концерті лідер Bon Jovi підтримав нашу країну, яка протистоїть повномасштабній російській військовій агресії. На сцені перед піснею рокер тричі проказав "Слава Україні!"

Відео: Лідер Bon Jovi підтримав Україну