Помер актор, який зіграв головну роль в мюзиклі "Ісус Христос – суперзірка" (фото)

Кадр з мюзиклу "Ісус Христос - суперзірка"

Американський співак також був відомий по групі Black Sabbath

Відомий американський актор і співак Джефф Фенхольт, який зіграв головну роль в мюзиклі "Ісус Христос – суперзірка", був знайдений мертвим у власному будинку. Як повідомив його син, Трістан Фенхольт, останнім часом у артиста були проблеми зі здоров'ям й незадовго до смерті він скаржився на погане самопочуття.

Джефф Фенхольт (фото: tmz.com)

Джеффрі Крейг Фенхольт народився 15 вересня 1951 року в штаті Огайо, США. З раннього дитинства захоплювався музикою – роком і хеві-металом. В 14 років він записав пісню Gone Too Far разом з групою The Fifth Order, яка потрапила у хіт-парад.

У 1971 році Фенхольт пройшов відбір і отримав головну роль у бродвейському мюзиклі "Ісус Христос – суперзірка". Після прем'єри він прокинувся знаменитим. Протягом декількох років він гастролював з театром, який показував цей мюзикл, захоплювався алкоголем і наркотиками. Як він стверджував у інтерв'ю, від залежності від його врятувала віра в Бога.

В 1974 році його у постановці замінив Тед Нііли, а сам артист з головою поринув у музику. Через кілька років він приєднався до легендарної рок-групи Black Sabbath, але через деякий час покинув колектив через конфлікти на ґрунті авторства пісень з альбому Seventh Star.

У 1980-х роках Фенхольт співпрацював з іншими групами і гастролював по світу, в тому числі і в країнах колишнього Радянського Союзу. Він захоплювався християнськими текстами, які виконував у стилі рок.

В останні роки він проживав разом з дружиною в пляжному будиночку у місті Ньюпорт-Біч, штат Каліфорнія. Також у нього було ранчо в Колорадо.

