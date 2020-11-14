Умер Армен Джигарханян: лучшие роли гениального актера (видео)

Армен Джигарханян умер в Москве в РФ - легендарный армянский, советский и российский актер и режиссер чуть больше месяца отметил свой 85-й день рождения, а 14 ноября его сердце остановилось.

О трагедии сообщил в Facebook его официальный представитель Артур Согомонян.

"Сложно подобрать слова, таких людей больше нет! Мы осиротели. Я уверен, что память об Армене Борисовиче, как и его работы будут жить вечно. Светлая память", - говорится в публикации.

Мэтра не стало в 6 утра в субботу. О дате и месте прощания будет объявлено позже. Согомонян не уточнил причины смерти Джигарханяна.

Отметим, что здоровье культового актера, театрального режиссера и педагога в последнее время серьезно пошатнулось. Ровно год назад он попал в реанимацию в тяжелом состоянии - у Армена Борисовича обострились хронические заболевания. Это усугубила затяжная пневмония, которую перенес актер. В августе 2019-го также появлялись новости о том, что он госпитализирован с обострением давнего заболевания.

Армен Джигарханян (фото: 24smi.org)

Джигарханян родился в Ереване 3 октября 1935 года. Он происходил из старинного рода тифлисских армян. В школьные годы увлекся театром и кино, и после неудачной попытки поступить в ГИТИС устроился на киностудию "Арменфильм" помощником оператора. В 1954 году поступил в Ереванский художественно-театральный институт на актерское отделение, и уже через год впервые вышел на сцену, а в 60-м году дебютировал в кино в фильме "Обвал".

Одни из самых знаменитых его ролей в советском кинематографе - это профессиональный убийца Макс Ришар "Тегеран 43"...

Видео: Армен Джигарханян в фильме "Тегеран-43" (1981)

... штабс-капитан Овечкин (серия "Приключений неуловимых мстителей")...

Видео: Армен Джигарханян в фильме "Новые приключения неуловимых" (1968)

... Горбатый Карл из культового детективного сериала "Место встречи изменить нельзя" и многие другие.

Видео: Армен Джигарханян в роли Горбатого в фильме "Место встречи изменить нельзя" (1979)

Всего в фильмографии актера более 300 киноработ, а также участие в сотнях театральных постановок. А также он много работал на дубляже, озвучивал мультфильмы, читал для записи пластинок детские сказки как фольклорный персонаж мусульманского Востока Ходжа Насреддин.

Армен Джигарханян (фото: kino-teatr.ru)

Коллега Армена Борисовича Валентин Гафт однажды иронично обыграл этот факт в эпиграмме: "Гораздо меньше на земле армян, чем фильмов, где сыграл Джигарханян".

Джигарханян стал народным артистом СССР в 1985 году, был лауреатом двух Государственных премий Армянской ССР (1975 и 1979 годы), он - один из основателей, президент и художественный руководитель Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна с 1996 года.

На президентских выборах в РФ 2012 года был доверенным лицом кандидата Владимира Путина. В марте 2014-го, во время оккупации Россией украинского Крыма, не подписал коллективное письмо деятелей культуры РФ в поддержку позиции Путина по Украине.

Армен Джигарханян (фото: kino-teatr.ru)

Армен Джигарханян три раза был в браке. Его первая гражданская жена Алла Юрьевна Ванновская был актрисой, болела хореей и умерла в психиатрической больнице. Дочь от этого брака Елена скончалась в конце 1987 года в результате несчастного случая. Вторая жена - Татьяна Сергеевна Власова - также была актрисой. Совместных детей у них не было, а пасынок Степан Арменович Джигарханян в детстве снимался в кино, учился на журналиста и сейчас проживает в США. Третья жена - Виталина Викторовна Цымбалюк-Романовская - пианистка, их брак не продлился и двух лет (с 25 февраля 2016 года по 27 ноября 2017 года). В 2019-м Армен Борисович воссоединился с Татьяной Власовой, специально вернувшейся из США, чтобы ухаживать за ним.

Армен Джигарханян в возрасте 82 лет развелся со своей третьей женой 38-летней Виталиной Цымбалюк-Романовской спустя полтора года брака (фото: soulpost.ru)

Напомним, что 6 ноября умер легендарный сатирик Михаил Жванецкий на 87-м году жизни - около года назад народному артисту Украины диагностировали рак.

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