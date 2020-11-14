Помер Армен Джигарханян: найкращі ролі геніального актора (відео)

Армен Джигарханян помер у Москві в РФ - легендарний вірменський, радянський і російський актор і режисер трохи більше місяця відзначив свій 85-й день народження, а 14 листопада його серце зупинилося.

Про трагедію повідомив у Facebook його офіційний представник Артур Согомонян.

"Складно підібрати слова, таких людей більше немає! Ми осиротіли. Я впевнений, що пам'ять про Армена Борисовича, як і його роботи будуть жити вічно. Світла пам'ять", - йдеться у публікації.

Метра не стало о 6 ранку в суботу. Про дату і місце прощання буде оголошено пізніше. Согомонян не уточнив причини смерті Джигарханяна.

Зазначимо, що здоров'я культового актора, театрального режисера і педагога останнім часом серйозно похитнулося. Рівно рік тому він потрапив до реанімації у важкому стані - у Армена Борисовича загострилися хронічні захворювання. Це посилила затяжна пневмонія, яку переніс актор. У серпні 2019-го також з'являлися новини про те, що він був госпіталізований із загостренням давнього захворювання.

Армен Джигарханян (фото: 24smi.org)

Джигарханян народився в Єревані 3 жовтня 1935 року. Він походив зі старовинного роду тифліських вірмен. У шкільні роки захопився театром і кіно, і після невдалої спроби поступити в ГІТІС влаштувався на кіностудію "Арменфільм" помічником оператора. У 1954 році вступив до Єреванського художньо-театральний інститут на акторське відділення, і вже через рік вперше вийшов на сцену, а в 60-му році дебютував в кіно у фільмі "Обвал".

Одні з найвідоміших його ролей у радянському кінематографі - це професійний вбивця Макс Рішар "Тегеран 43"...

Відео: Армен Джигарханян у фільмі "Тегеран-43" (1981)

... штабс-капітан Овечкін (серія "Пригоди невловимих месників")...

Відео: Армен Джигарханян у фільмі "Нові пригоди невловимих" (1968)

... Горбун Карл з культового детективного серіалу "Місце зустрічі змінити не можна" та багато інших.

Відео: Армен Джигарханян в ролі Горбатого у фільмі "Місце зустрічі змінити не можна" (1979)

Всього в фільмографії актора понад 300 кіноробіт, а також участь в сотнях театральних постановок. А також він багато працював на дубляжі, озвучував мультфільми, читав записи платівок дитячі казки як фольклорний персонаж мусульманського Сходу Ходжа Насреддін.

Армен Джигарханян (фото: kino-teatr.ru)

Колега Армена Борисовича Валентин Гафт якось іронічно обіграв цей факт в епіграмі: "Набагато менше на землі вірмен, ніж фільмів, де зіграв Джигарханян".

Джигарханян став народним артистом СРСР у 1985 році, був лауреатом двох Державних премій Вірменської РСР (1975 і 1979 роки), він - один із засновників, президент і художній керівник Московського драматичного театру під керівництвом Армена Джигарханяна з 1996 року.

На президентських виборах в РФ 2012 року був довіреною особою кандидата Володимира Путіна. У березні 2014-го, під час окупації Росією українського Криму, не підписав колективний лист діячів культури РФ в підтримку позиції Путіна по Україні.

Армен Джигарханян (фото: kino-teatr.ru)

Армен Джигарханян три рази був у шлюбі. Його перша громадянська дружина Алла Юріївна Ванновська був актрисою, боліла хореєю і померла в психіатричній лікарні. Дочка від цього шлюбу Олена померла в кінці 1987 року в результаті нещасного випадку. Друга дружина - Тетяна Сергіївна Власова - також була актрисою. Спільних дітей у них не було, а пасинок Степан Арменович Джигарханян в дитинстві знімався в кіно, вчився на журналіста і зараз проживає в США. Третя дружина - Віталіна Вікторівна Цимбалюк-Романовська - піаністка, їхній шлюб не протривав і двох років (з 25 лютого 2016 року по 27 листопада 2017 року). У 2019-му Армен Борисович возз'єднався з Тетяною Власовою, яка спеціально повернулася з США, щоб доглядати за ним.

Армен Джигарханян у віці 82 років розлучився зі своєю третьою дружиною 38-річною Віталіною Цимбалюк-Романовською через півтора року шлюбу (фото: soulpost.ru)

Нагадаємо, що 6 листопада помер легендарний сатирик Михайло Жванецький на 87-му році життя - близько року тому народному артисту України діагностували рак.

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