Умер Андрей Мягков, которого все любили за "Иронию судьбы" и "Служебный роман"

По предварительным данным, Мягков скончался от острой сердечной недостаточности - в 2009 году актер пережил две операции на сердце, ему удалили тромб и заменили сердечные клапаны.

Чем запомнился Мягков

Андрей Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде, пережил блокаду. По настоянию отца окончил Ленинградский химико-технологический институт, и даже работал в Институте пластических масс. Участвовал в любительских спектаклях, где его заметил педагог Школы-студии МХАТ и предложил ему попробовать себя в актерском мастерстве.

В 1965 году Мягков окончил актерскую школу и стал работать в театре "Современник". В том же году впервые снялся в кино - роль дантиста Чеснокова в комедии "Похождения зубного врача".

В 1973 году его пригласили играть в фильме "Большая перемена" на роль Нестора Петровича, но Мягков поставил условие, что учителя Светлану Афанасьевну должна играть его жена, и режиссер отказал ему в роли. Самую большую популярность Мягкову принесла роль Жени Лукашина в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!". После этого снялся в фильмах:

"Служебный роман"

"Гараж"

"Жестокий романс"

"Братья Карамазовы"

"Кувырок через голову"

"На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди"

"Ирония судьбы. Продолжение".

Андрей Мягков (Фото: kino-teatr.ru)

Обладатель многих премий и званий, преподавал в школе-студии МХАТ, был судьей в КВН, написал несколько книг, поставил несколько пьес как режиссер. Написал несколько книг, по одной из них даже сняли сериал. Увлекался живописью и рисовал портреты своих коллег.

В 1963 году женился на актрисе Анастасии Вознесенской. Детей у пары не было и как они объясняли в интервью - в молодости они полностью себя посвящали работе и не было времени ни на что другое. Пара вела очень уединенный образ жизни, почти не появлялись на публике и не давали интервью.