Помер Андрій Мягков, якого всі любили за "Іронію долі" і "Службовий роман"
У Росії помер відомий актор Андрій Мягков. Йому було 82 роки.
Смерть артиста 18 лютого підтвердили в прес-службі МХТ імені Чехова, повідомляє РБК.
За попередніми даними, Мягков помер від гострої серцевої недостатності - у 2009 році він пережив дві операції на серці, йому видалили тромб і замінили серцеві клапани.
Чим запам'ятався нам Мягков
Андрій Мягков народився 8 липня 1938 року в Ленінграді, пережив блокаду. За наполяганням батька закінчив Ленінградський хіміко-технологічний інститут, і навіть працював в Інституті пластичних мас. Брав участь в аматорських виставах, де його помітив педагог Школи-студії МХАТ і запропонував йому спробувати себе в акторській майстерності.
У 1965 році Мягков закінчив акторську школу і став працювати в театрі "Современник". У тому ж році вперше знявся в кіно - роль дантиста Чеснокова в комедії "Пригоди зубного лікаря".
У 1973 році його запросили грати у фільмі "Велика перерва" на роль Нестора Петровича, але Мягков поставив умову, що вчителі Світлану Опанасівну повинна грати його дружина, і режисер відмовив йому в ролі. Найбільшу популярність Мягкову принесла роль Жені Лукашина у фільмі "Іронія долі, або З легким паром!". Після цього знявся у фільмах:
- "Службовий роман"
- "Гараж"
- "Жорстокий романс"
- "Брати Карамазови", "Перекид через голову"
- "На Дерибасівській гарна погода, або На Брайтон-Біч знову йдуть дощі"
- "Іронія долі. Продовження".
Андрій Мягков (Фото: kino-teatr.ru)
Володар багатьох премій і звань, викладав в школі-студії МХАТ, був суддею в КВК, написав кілька книг, поставив кілька п'єс як режисер. Написав кілька книг, з однією з них навіть зняли серіал. Захоплювався живописом і малював портрети своїх колег.
У 1963 році одружився з актрисою Анастасією Вознесенською. Дітей у пари не було і як вони пояснювали в інтерв'ю - у молодості вони повністю присвячували себе роботі й не було часу ні на що інше. Пара вела дуже відокремлений спосіб життя, майже не з'являлися на публіці та не давали інтерв'ю.
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