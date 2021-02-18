Помер Андрій Мягков, якого всі любили за "Іронію долі" і "Службовий роман"

За попередніми даними, Мягков помер від гострої серцевої недостатності - у 2009 році він пережив дві операції на серці, йому видалили тромб і замінили серцеві клапани.

Чим запам'ятався нам Мягков

Андрій Мягков народився 8 липня 1938 року в Ленінграді, пережив блокаду. За наполяганням батька закінчив Ленінградський хіміко-технологічний інститут, і навіть працював в Інституті пластичних мас. Брав участь в аматорських виставах, де його помітив педагог Школи-студії МХАТ і запропонував йому спробувати себе в акторській майстерності.

У 1965 році Мягков закінчив акторську школу і став працювати в театрі "Современник". У тому ж році вперше знявся в кіно - роль дантиста Чеснокова в комедії "Пригоди зубного лікаря".

У 1973 році його запросили грати у фільмі "Велика перерва" на роль Нестора Петровича, але Мягков поставив умову, що вчителі Світлану Опанасівну повинна грати його дружина, і режисер відмовив йому в ролі. Найбільшу популярність Мягкову принесла роль Жені Лукашина у фільмі "Іронія долі, або З легким паром!". Після цього знявся у фільмах:

"Службовий роман"

"Гараж"

"Жорстокий романс"

"Брати Карамазови", "Перекид через голову"

"На Дерибасівській гарна погода, або На Брайтон-Біч знову йдуть дощі"

"Іронія долі. Продовження".

Андрій Мягков (Фото: kino-teatr.ru)

Володар багатьох премій і звань, викладав в школі-студії МХАТ, був суддею в КВК, написав кілька книг, поставив кілька п'єс як режисер. Написав кілька книг, з однією з них навіть зняли серіал. Захоплювався живописом і малював портрети своїх колег.

У 1963 році одружився з актрисою Анастасією Вознесенською. Дітей у пари не було і як вони пояснювали в інтерв'ю - у молодості вони повністю присвячували себе роботі й не було часу ні на що інше. Пара вела дуже відокремлений спосіб життя, майже не з'являлися на публіці та не давали інтерв'ю.