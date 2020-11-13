Умер эпатажный украинский музыкант, пославший судей Х-Фактор: ему было всего 28

Филипп Левшин (фото: facebook.com/philippe.levshin)

Украинский музыкант Филипп Левшин перенес несколько операций и долгое время боролся с болезнью

Филипп Левшин, эпатажный украинский музыкант, умер утром 12 ноября после серии сложных операций. У молодого человека остановилось сердце. Артисту в 2016 году поставили тяжелый диагноз - панкреонекроз поджелудочной железы с отказом жизненно важных органов.

Он перенес тогда около 20 хирургических вмешательств и потерял 20 кг веса. Через год болезнь отступила, и музыкант продолжил выпускать клипы, основной идеей которых является умение ценить жизнь. Про смерть Филиппа пишут его друзья в Facebook.

"После серии сложных операций, которые были в течении последних двух недель, сердце Филиппа не выдержало и остановилось... Филипп был очень позитивным человеком, талантливым автором, певцом, шоуменом, многие его знали по телевизионным проектам. Несколько лет назад он уже поборол болезнь, но в этот раз панкреатит все же победил..." - пишет Борислава Белоцерковская.

Филипп Левшин (фото: facebook.com/philippe.levshin)

У Филиппа осталась только мама. Друзья просят помочь родному человеку справится с горем.

"Для тех, кто хочет помочь в это сложное время, оставляю карту мамы: ПриватБанк 5168 7554 3605 4569 (Татьяна Селюкова)", - добавила Белоцерковская.

Филипп родился 8 октября 1992 года в Киеве. С 2010 по 2015 учился в Киевском национальном университете культуры и искусств.

В 2011 году впервые засветился в качестве скандального участника второго сезона шоу "Х-Фактор", пославшего членов жюри.. Во время исполнения песни жюри возмутило наличие бэк-вокала, что не соответствует правилам шоу. После этого ему было предложено спеть акапельно, однако судьи вновь остались не довольны.

В ответ Филипп ответил судьям "Fuck you!", пощадив лишь Соседова фразой "You’re cool". "Fuck you!" получил и звукорежиссер, не сумевший заглушить бэк-вокал.

Филипп Левшин на "Х-Фактор" в 2011 году

Тем не менее после скандала на "Х-Фактор" дела Левшина в музыке пошли вверх, и он начал сотрудничать со знаменитым украинским продюсером Юрием Фалесой (экс-продюсер и экс-муж Ани Лорак), Левшин выпустил ряд клипов, среди которых "Я больше не могу", "Ностальгия", "Лечу на море".

В январе 2016 года принял участие в пред-кастинге на Евровидение. Там он бегал по павильону с мышиными ушами, и утверждал, что записал мега-хит, который даже понравился продюсеру Тейлор Свифт.

Филипп Левшин, "Лечу на море"

После перенесенных в апреле 2016-го операций Левшин в 2018-м засветился на Первом канале (росТВ) в рамках шоу "Мужское/Женское. Куклы", куда он пришел с мамой, и рассказывал, что ему в жизни не хватает дружеской любви и поддержки.

В 2019 году Левшин сменил псевдоним на "Его Высочество Филипп", под которым выпустил скандальный клип "Принц шоу-биза" и заявил, что согласовал данное изменение с Киркоровым, который даже приобрел у него несколько треков.

Филипп Левшин, "Принц шоу-биза"

Друзья тепло отзываются о позитивном парне.

"Мой милый, дорогой, светлый мегачеловек! Как же так, дорогой!? Твой позитив и харизма заряжали и будут заряжать... Не хочу и не могу поверить! Приходи хотя бы во сне... R.I.P..." - пишет Наталья Мазур.

"Самый светлый, самый добрый, самый теплый, самый искренний человек, которого я встречала в своей жизни... Как так то, Филиппушка... Почему лучшие уходят так рано... Не могу поверить в то, что тебя больше нет с нами... Не могу осознать..." - скорбит Мария Жованик.

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