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Помер 27-річний український легкоатлет: хлопцеві стало погано за кермом

Субота 21 листопада 2020 16:08
Помер 27-річний український легкоатлет: хлопцеві стало погано за кермом
Помер Микола Багач (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Помер уродженець Броварів, 27-річний легкоатлет Микола Багач

Помер 27-річний український спортмен-легкоатлет Микола Багач. Хлопцеві стало погано за кермом, і лікарі виявилися безсилі йому допомогти.

Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ) у Facebook.

"Жахлива звістка... У віці 27 років пішов з життя Микола Багач. Легка атлетика України висловлює щирі співчуття рідним та близьким Миколи", - йдеться в повідомленні.

Спортсмена поховали 21 листопада, о 13:15, на Північному кладовищі.

Микола Багач - майстер спорту з легкої атлетики, штовхач ядра. Представляв Україну на юніорських чемпіонатах світу та Європи. Він був сином бронзового медаліста Олімпійських ігор зі штовхання ядра, Заслуженого майстра спорту Олександра Багача.

Помер 27-річний український легкоатлет: хлопцеві стало погано за кермом

Олександр Багач з сином Миколою (фото: brovary.net.ua)

Як повідомляє видання "Трибуна Бровари", хлопець пішов з життя у ніч на 20 листопада. Йому раптово стало погано, коли він був за кермом. Очевидці викликали швидку допомогу та поліцію, проте лікарі приїхали тільки через півгодини.

Поки чекали медиків випадкові перехожі намагалися врятувати хлопця, але всі зусилля виявилися марними.

Відзначимо, що в родині Багачів спортивна вся сім'я. Мама - майстер спорту з плавання. У свій час старша сестра Оксана була призером першостей України серед юнаків та юніорів зі штовхання ядра. А сестра-близнючка Миколи Юлія свого часу отримала майстра спорту з плавання, була призером юніорської першості України.

Раніше ми писали про передчасну смерть епатажного українського музиканта, який наважився послати суддів Х-Фактора. Хлопцеві було 28 років, і останні чотири роки він боровся з важкою хворобою, через яку переніс не один десяток операцій.

Також повідомлялося про смерть Дмитра Левчука, обдарованого 22-річного футболіста з Кривого Рогу. Хлопцеві діагностували страшну спайкову хворобу черевної порожнини, від якої він "згорів" за місяць.

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