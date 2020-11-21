Помер 27-річний український легкоатлет: хлопцеві стало погано за кермом

Помер Микола Багач (колаж: РБК-Україна)

Помер уродженець Броварів, 27-річний легкоатлет Микола Багач

Помер 27-річний український спортмен-легкоатлет Микола Багач. Хлопцеві стало погано за кермом, і лікарі виявилися безсилі йому допомогти.

Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ) у Facebook.

"Жахлива звістка... У віці 27 років пішов з життя Микола Багач. Легка атлетика України висловлює щирі співчуття рідним та близьким Миколи", - йдеться в повідомленні.

Спортсмена поховали 21 листопада, о 13:15, на Північному кладовищі.

Микола Багач - майстер спорту з легкої атлетики, штовхач ядра. Представляв Україну на юніорських чемпіонатах світу та Європи. Він був сином бронзового медаліста Олімпійських ігор зі штовхання ядра, Заслуженого майстра спорту Олександра Багача.

Олександр Багач з сином Миколою (фото: brovary.net.ua)

Як повідомляє видання "Трибуна Бровари", хлопець пішов з життя у ніч на 20 листопада. Йому раптово стало погано, коли він був за кермом. Очевидці викликали швидку допомогу та поліцію, проте лікарі приїхали тільки через півгодини.

Поки чекали медиків випадкові перехожі намагалися врятувати хлопця, але всі зусилля виявилися марними.

Відзначимо, що в родині Багачів спортивна вся сім'я. Мама - майстер спорту з плавання. У свій час старша сестра Оксана була призером першостей України серед юнаків та юніорів зі штовхання ядра. А сестра-близнючка Миколи Юлія свого часу отримала майстра спорту з плавання, була призером юніорської першості України.

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