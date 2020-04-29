Уменьшение доходов и коллапс по коммуналке: эксперт озвучил прогноз для Украины после карантина

Карантин в Украине из-за коронавируса не на шутку ослабил экономику страны и возвращение в прежнюю ситуацию будет долгое и мучительное. Многих наших сограждан волнует вопрос, как же кризис отразится на простых людях со средним уровнем дохода. Свое мнение о перспективах развития ситуации, которая сложилась, рассказал Styler кандидат юридических наук, общественный деятель Сергей Войченко.

Что ждет большинство простых граждан в ближайшие времена?

"В Украине власть директивно закрыла практически всю отрасль услуг, которая обеспечивала 60% ВВП. Это нанесло сильный удар по населению страны. Карантин лишил людей, кроме их привычных радостей, вроде кафе, прогулок, концертов и шоппинга, еще и таких услуг, как парикмахерские и, например, спортзалы. Отрасль услуг была флагманской по количеству рабочих мест, которые были у украинской экономики. Большая часть работников будет уволена или отправлена в неоплачиваемые отпуска. Дело в том, что в отрасли услуг хозяйственный цикл короткий, и никаких резервов там не создает. Все работает "с колес", и падение выручки даже кратковременное и незначительное приводит к закрытию бизнеса. Что уже говорить о том, когда полностью закрыта вся сфера этой деятельности. Те работники, которых перевели на дистанционную работу и оставили 50% зарплаты, могут считать себя везунчиками", - считает эксперт.

По мнению Войченко, после карантина безработицы катастрофически возрастет и люди будут вынуждены соглашаться на меньшую зарплату, чем до кризиса.

"Однако граждане еще не осознают главное. Возможно, этого еще не осознает и руководство Украины. Люди считают, что вскоре, после ослабления или снятия карантина, они просто вернутся на свои рабочие места, получат зарплату и забудут свои мытарства, как страшный сон. На самом деле – все наоборот. Все только начинается! Половина из тех, кто сегодня не при делах, никаких рабочих мест на старой ниве уже не найдут, а другая половина найдет их куда менее выгодными, и будет рада работать даже за миску похлебки", - рассказал Сергей.

Офисные центры обнаружат, что площади их уже не нужны бизнесу, потому как дистанционно он работает так же нормально, как раньше в офисе, однако не имеет нужды тратиться ни на оплату аренды и коммунальных услуг, ни на клининг, а работники – ни на проезд до рабочего места, ни на ланчи. Торговые центры обнаружат, что половина бутиков не откроются вообще, или все-таки это сделают, чтобы немедленно свернуть свою работу.

Сфера общественного питания, которая стала культовой в последнем десятилетии, наполовину упадет. Обнищавшее на карантине население, хоть и соскучилось за посиделками, быстро поймет, что кафе и рестораны – это одна из статей экономии опустошенных семейных кошельков. Средний чек в отрасли сократится наполовину. Это приведет к обвалу рентабельности заведений. Если совокупный спрос на эти услуги упадет, скажем, на 30%, то это приведет к тому, что 70% кафе и ресторанов станут нерентабельными, а выживут лишь те, что смогут подстроиться под эконом-бюджеты или удержатся на высших ступенях элитарного обслуживания.

Строительная отрасль все еще прозябает на объектах. Однако уже всем понятно, что перспективный спрос на квадратные метры жилья и коммерческую недвижимость стремительно летит вниз к нулю. Впереди две неприятные ситуации, которых не избежать.

Первая: часть предоплаченных объектов будет заморожено и не введено в эксплуатацию. Это избавит покупателей и их законных площадей и их денег. Вторая - часть построенных объектов никогда уже не найдут покупателей, и будут стоять невостребованными. Глядя на то, что все они заложены в банках – проблемы будут ростовщиков.

Катастрофический удар уже нанесен по туристической отрасли. Культ зарубежных поездок получил контрольный выстрел в голову. Страны ЕС границы не открывают, а арабское направление и всемирный авиатуризм, все равно для украинцев станут неподъемными по деньгам. Сотни тысяч работников, занятых в отрасли, окажутся невостребованными. Лишь небольшая часть отрасли удержится на плаву, кормясь внутренним туризмом.

Украинская промышленность обречена на обвал, потому что все высокотехнологичные предприятия уже давно уничтожены, а металлургия катастрофически пострадает от падения мирового спроса на металл. Там перспективы мрачные. Спад совокупного спроса в мире будет исчисляться сотнями миллионов тонн.

Химическая промышленность имеет большие шансы остаться хоть как-то в игре, потому как грядущий продовольственный кризис потребует для своего преодоления увеличить количество удобрений. Увеличить объемы производства в сельском хозяйстве Украина будет вынуждена волей глобальных обстоятельств, а потому и химическая промышленность будет востребована.

Сельское хозяйство, вероятно, сможет получить бонусы от карантина и мирового продовольственного бума.

Торговые отрасли, ориентированные на импорт, от одежды до автопрома, просто упадут. Притом, стремительно упадут. За остановкой трейдинга последуют массовые увольнения работников.

Эксперт считает, что после карантина люди не смогут оплачивать коммунальные платежи, потому что денег будет хватать только на еду.

"Как вишенка на торте, коллапс по коммунальным платежам. Граждане понесут остатки денег в магазины продукты и в кредитные организации под давлением коллекторов. На коммуналку у большинства денег уже не останется, а потому, имеем готовый триггер технокатастрофы – финансовый тромб области. И последнее в цепи – сокровищница, в которой налоги уже не потекут рекой, и даже капать перестанут", - подытожил эксперт.

Как мы ранее писали, эксперты огорошили прогнозу за судьбу Украины после карантина.