Зменшення доходів і колапс по комуналці: експерт озвучив прогноз для України після карантину

Карантин в Україні через коронавірус не на жарт послабив економіку країни та повернення в колишню ситуацію буде довгим і болісним. Багатьох наших співгромадян хвилює питання, як же криза відіб'ється на простих людях з середнім рівнем доходу. Свою думку про перспективи розвитку ситуації, яка склалася, розповів Styler кандидат юридичних наук, громадський діяч Сергій Войченко.

Що чекає більшість простих громадян у найближчі часи?

"В Україні влада директивно закрила практично всю галузь послуг, яка забезпечувала 60% ВВП. Це завдало сильного удару по населенню країни. Карантин позбавив людей, крім їхніх звичних втіх, на кшталт кафе, прогулянок, концертів і шопінгу, ще й таких послуг, як перукарські та, наприклад, спортзали. Галузь послуг була флагманською за кількістю робочих місць, які мала українська економіка. Більша частина працівників буде або звільнена, або відправлена в неоплачувані відпустки. Справа в тому, що в галузі послуг господарський цикл короткий, і ніяких резервів там не створює. Все працює з коліс, і падіння виторгу навіть короткочасне і незначне призводить до закриття бізнесу. Що вже говорити про те, коли повністю закрита вся сфера цієї діяльності. Ті працівники, яких перевели на дистанційну роботу і залишили 50% зарплатні, можуть вважати себе щасливцями", - вважає експерт.

На думку Войченко, після карантину безробіття катастрофічно зросте і люди змушені будуть погоджуватися на меншу зарплатню, ніж до кризи.

"Проте громадяни ще не усвідомлюють головне. Можливо, цього ще не усвідомлює і керівництво України. Люди вважають, що незабаром, після пом'якшення і зняття карантину, вони просто повернуться на свої робочі місця, отримають зарплату й забудуть свої поневiряння, немов страшний сон. Насправді – все навпаки. Все тільки починається! Половина з тих, хто сьогодні не при справах, жодних робочих місць на старій ниві вже не знайдуть, а інша половина знайде їх куди менш грошовитими, і буде рада працювати навіть за миску юшки", - розказав Сергій.

Офісні центри виявлять, що площі їхнi вже не потрібні бізнесу, тому як дистанційно він працює так само нормально, як ранiше в офісі, проте не має потреби витрачатися нi на сплату оренди та комунальних послуг, нi на клiнiнг, а працiвники – нi на проїзд до робочого мiсця, нi на ланчi. Торгові центри виявлять, що половина бутиків чи то відкриються взагалi, чи таки відчиняться, щоб негайно згорнути свою роботу.

Сфера громадського харчування, що стала культовою в останньому десятилітті, впаде наполовину. Зубожіле на карантині населення, хоч і скучило за посиденьками, швидко зрозуміє, що кафе та ресторани – це одна зі статей економії спустошених сімейних гаманців. Середній чек у галузі скоротиться наполовину. Це призведе до обвалу рентабельності закладів. Якщо сукупний попит на ці послуги знизиться, скажімо, на 30%, то це призведе до того, що 70% кафе й ресторанів стануть нерентабельними, а виживуть лише ті, що зможуть підлаштуватися під економ-бюджети або втримаються на вищих щаблях елітарного обслуговування.

Будівельна галузь все ще животiє на об'єктах. Однак уже всім зрозумiло, що перспективний попит на квадратні метри житла і комерційну нерухомість стрiмко летить вниз до нуля. Попереду дві неприємнi ситуацiї, яких не уникнути.

Перша: частина передплачених об'єктів буде заморожено і не введено в експлуатацію. Це позбавить покупців і їхнiх законних площ, і їхнiх грошей. Друга - частина побудованих об'єктів ніколи вже не знайдуть покупців, і стоятимуть незатребуваними. Споглядаючи на те, що всі їх закладено в банках – проблеми і у лихварiв, притому, найгостріші!

Катастрофічного удару вже завдано по туристичній галузі. Культ зарубіжних поїздок отримав контрольний постріл в голову. Країни ЄС кордони не відкривають, а арабський напрямок і всесвітній авіатуризм, все одно для українців стають непідйомними по грошах. Сотні тисяч працівників, зайнятих у галузі, виявляться незатребуваними. Лише невелика частина галузi втримається на плаву, годуючись внутрішнім туризмом.

Українську промисловість приречено на обвал, бо всі високотехнологічні підприємства вже давно знищено, а металургія катастрофічно постраждає від падіння світового попиту на метал. Там перспективи похмурі. Спад сукупного попиту в світі буде обчислюватися сотнями мільйонів тон.

Хімічна промисловість має великі шанси залишитися хоч якось у грі, тому як прийдешня продовольча криза вимагатиме для свого подолання збільшити кількість добрив. Збільшити обсяги виробництва в сільському господарстві України буде змушена волею глобальних обставин, а тому і хімiчну промисловість буде затребувано.

Сільське господарство, ймовірно, зможе отримати бонуси від карантину і світового продовольчого буму. Однак, на той час українську землю вже порозпродують, i ми залишимось чужинцями на власнiй землі саме в розпалi майбутнього свята життя.

Торгiвельнi галузі, орієнтовані на імпорт, від одягу до автопрому, просто впадуть. Притому, впадуть стрімко. За зупинкою трейдингу послiдують масові звільнення працівників.

Експерт вважає, що після карантину люди не зможуть сплачувати комунальні платежі, бо грошей буде вистачати лише на їжу.

"Як вишенька на торті, колапс по комунальних платежах. Громадяни понесуть залишки грошей в магазини на продукти і в кредитні організації під тиском колекторів. На комуналку у більшості грошей вже не залишиться, а тому, маємо готовий тригер технокатастрофи – фінансовий тромб галузі. І останнє в ланцюзі – скарбниця, в яку податки вже не потечуть рiкою, і навіть капати перестануть", - підсумував експерт.

Як ми раніше писали, експерти приголомшили прогнозом за долю України після карантину.