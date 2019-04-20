ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зменшує біль у спині: Супрун поділилася ефективними вправами

STYLERЖиття    20.04.2019 - 15:48
Зменшує біль у спині: Супрун поділилася ефективними вправами
Ілюстративне фото (instagram.com/tanyatgym)

Супрун поділилася, як позбавитися від болю в попереку

Уляна Супрун розповіла, яку вправу варто обов'язково включити в ранкову зарядку для того, щоб зменшити біль у попереку, а також зміцнити руки, прес і спину. Про це Уляна Супрун інформує в соціальній мережі Facebook.

"Планка - це група вправ, під час яких ми тримаємо голову-спину-сідниці-ноги на одному рівні, а самі спираємося на руки і пальці ніг. Так тіло, як дощечка, знаходиться в одній площині", - заявила експерт.

За словами Супрун є багато варіантів планки і всі вони корисні, якщо виконувати правильно:

  • Планка - найбільш ефективна вправа для зміцнення преса.
  • Ця вправа тренує баланс, який ми втрачаємо з віком. Планка тренує наш мозок - відділ мозку, що відповідає за рухи.
  • Щоб тримати планку, слід напружити ряд м'язів, які ви б не задіяли під час бігу або присідань, наприклад.
  • Планки зменшують біль у спині саме завдяки тому, що зміцнюють м'язи спини і нам легше підтримувати правильну поставу.
  • Планка допоможе вирівняти шию, спотворену під час сидіння за комп'ютером.
  • Планку корисно робити спортсменам, оскільки вона покращує витривалість і гнучкість суглобів.
  • Планки можна і потрібно робити вагітним жінкам. Це допоможе зміцнити м'язи і зменшити біль у попереку.

В. о. міністра охорони здоров'я рекомендує робити до десяти планок в день і триматися якомога довше. А щоб зробити вправу правильно, експерт радить не прогинатися в попереку і піднімати голову.

Зменшує біль у спині: Супрун поділилася ефективними вправамиСкріншот: (facebook.com/Уляна Супрун)

Нагадаємо, що Супрун розповіла, .як побороти страх перед публікою. За її словами, нервувати через виступ перед аудиторією - нормально, проте важливо навчитися контролювати свої емоції.

Також раніше Супрун назвала найбільш небезпечний вид транспорту. За словами експерта, поїздки на велосипеді дуже корисні для організму, проте це не так безпечно, як може здатися.

Покращують пам'ять? Супрун спростувала міфи про "чарівні" властивості ноотропів Строго заборонено: Супрун розповіла, чого не можна робити при болю у спині
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: онлайн Результати виборів президента України
Новини України супрун
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся