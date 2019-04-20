Зменшує біль у спині: Супрун поділилася ефективними вправами

Ілюстративне фото (instagram.com/tanyatgym)

Супрун поділилася, як позбавитися від болю в попереку

Уляна Супрун розповіла, яку вправу варто обов'язково включити в ранкову зарядку для того, щоб зменшити біль у попереку, а також зміцнити руки, прес і спину. Про це Уляна Супрун інформує в соціальній мережі Facebook.

"Планка - це група вправ, під час яких ми тримаємо голову-спину-сідниці-ноги на одному рівні, а самі спираємося на руки і пальці ніг. Так тіло, як дощечка, знаходиться в одній площині", - заявила експерт.

За словами Супрун є багато варіантів планки і всі вони корисні, якщо виконувати правильно:

Планка - найбільш ефективна вправа для зміцнення преса.

Ця вправа тренує баланс, який ми втрачаємо з віком. Планка тренує наш мозок - відділ мозку, що відповідає за рухи.

Щоб тримати планку, слід напружити ряд м'язів, які ви б не задіяли під час бігу або присідань, наприклад.

Планки зменшують біль у спині саме завдяки тому, що зміцнюють м'язи спини і нам легше підтримувати правильну поставу.

Планка допоможе вирівняти шию, спотворену під час сидіння за комп'ютером.

Планку корисно робити спортсменам, оскільки вона покращує витривалість і гнучкість суглобів.

Планки можна і потрібно робити вагітним жінкам. Це допоможе зміцнити м'язи і зменшити біль у попереку.

В. о. міністра охорони здоров'я рекомендує робити до десяти планок в день і триматися якомога довше. А щоб зробити вправу правильно, експерт радить не прогинатися в попереку і піднімати голову.

Скріншот: (facebook.com/Уляна Супрун)

Нагадаємо, що Супрун розповіла, .як побороти страх перед публікою. За її словами, нервувати через виступ перед аудиторією - нормально, проте важливо навчитися контролювати свої емоції.

Також раніше Супрун назвала найбільш небезпечний вид транспорту. За словами експерта, поїздки на велосипеді дуже корисні для організму, проте це не так безпечно, як може здатися.