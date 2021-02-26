В Умани упал с 4-го этажа маленький ребенок: спускался из окна на простынях

О падении ребенка диспетчеру экстренной службы сообщил в звонке очевидец.

"Как рассказал медикам сам мальчик, он находился дома с 6-летним ребенком. Родители были на работе и входные двери были закрыты. Поэтому подросток, связав вместе простыни и спустив их из окна 4-го этажа, решил таким образом попасть на улицу. Но во время спуска он сорвался вместе с простынями", — рассказала Ирина Назарок.

Медики осмотрели мальчика и доставили его в Уманскую городскую больницу. Врачи осмотрели подростка и диагностировали у него перелом голени.

Больше подробностей об инциденте пока не сообщается.