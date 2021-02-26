В Умані впала з 4-го поверху маленька дитина: спускалася з вікна на простирадлах

Про падіння дитини диспетчеру екстреної служби повідомив очевидець.

"Як розповів медикам сам хлопчик, він знаходився вдома з 6-річною дитиною. Батьки були на роботі й вхідні двері були зачинені. Тому підліток, зв'язавши разом простирадла і спустивши їх з вікна 4-го поверху, вирішив таким чином потрапити на вулицю. Але під час спуску він зірвався разом з простирадлами", — розповіла Ірина Назарок.

Медики оглянули хлопчика і доставили його в Уманську міську лікарню. Лікарі оглянули підлітка і діагностували у нього перелом гомілки.

Більше подробиць про інцидент поки не повідомляється.