ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Умани один израильский паломник подстрелил другого на празднике Песах, и сбежал в Киев

Новина українською → Умань, Четверг 01 апреля 2021 20:16
В Умани один израильский паломник подстрелил другого на празднике Песах, и сбежал в Киев Коллаж РБК-Украина: в Умани израильский паломник устроил стрельбу
Автор: Владимир Костырин

В Умани израильский паломник во время празднования еврейского праздника устроил стрельбу и ранил другого. Пострадавшего госпитализировали с огнестрельным ранением в ногу, а сам стрелок сбежал, и позже был задержан в Киеве.

Об этом 1 апреля передали в пресс-службе полиции в Черкасской области.

Сам инцидент произошел около часа ночи 28 марта в переулке Пикивецкий. Напомним, что еврейская Пасхальная неделя, которую отмечают с 28 марта до 2 апреля включительно, началась на исходе субботы, 27 марта, праздничной трапезой Седер. Нынешнее празднование было омрачено внезапным конфликтом между израильскими паломниками в Умани, который закончился стрельбой.

Как выяснили правоохранители, двое израильтян устроили ссору, и вышли на улицу, чтобы продолжить разборки. 21-летний мужчина несколько раз выстрелил, предположительно из пистолета, в ногу другому, и после этого скрылся с места происшествия.

Полицейские обнаружили и изъяли 2 предмета, внешне похожих на гильзы калибром 9 мм к травматическому оружию. Также опросили очевидцев и посмотрели видео с камер наблюдения. В номере отеля злоумышленника нашли футляр с металлическим шомполом для чистки ствола оружия и другие вещдоки.

Было установлено, что молодой человек поехал в Киев на автомобиле Audi. Мужчину задержали в одном из отелей столицы. При осмотре комнаты полицейские нашли травматический пистолет, который по заключению эксперта является переработанным в огнестрельное оружие.

В Умани один израильский паломник подстрелил другого на празднике Песах, и сбежал в КиевВ Умани один израильский паломник подстрелил другого на празднике Песах, и сбежал в Киев

В Умани израильский паломник во время конфликта с другим устроил стрельбу (фото: ch.npu.gov.ua)

Уманские следователи внесли сведения в единый реестр досудебных расследований о совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Задержанному уже объявлено подозрение. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

В Умани один израильский паломник подстрелил другого на празднике Песах, и сбежал в Киев

В Киеве задержали израильтянина, который устроил стрельбу в Умани (фото: ch.npu.gov.ua)

Ранее в МВД рассказали, кого не пустят в Умань на празднование еврейского нового года Рош ха-Шана в 2021 году.

Также мы рассказывали, как хасиды в Умани отмечали Рош ха-Шана во время пандемии в 2020-м.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия паломники Умань хасиды Стрельба
LITE
Тина Кароль купила для 12-летнего сына землю под Киевом: как выглядит участок
Тина Кароль купила для 12-летнего сына землю под Киевом: как выглядит участок