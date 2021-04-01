В Умани один израильский паломник подстрелил другого на празднике Песах, и сбежал в Киев

В Умани израильский паломник во время празднования еврейского праздника устроил стрельбу и ранил другого. Пострадавшего госпитализировали с огнестрельным ранением в ногу, а сам стрелок сбежал, и позже был задержан в Киеве.

Об этом 1 апреля передали в пресс-службе полиции в Черкасской области.

Сам инцидент произошел около часа ночи 28 марта в переулке Пикивецкий. Напомним, что еврейская Пасхальная неделя, которую отмечают с 28 марта до 2 апреля включительно, началась на исходе субботы, 27 марта, праздничной трапезой Седер. Нынешнее празднование было омрачено внезапным конфликтом между израильскими паломниками в Умани, который закончился стрельбой.

Как выяснили правоохранители, двое израильтян устроили ссору, и вышли на улицу, чтобы продолжить разборки. 21-летний мужчина несколько раз выстрелил, предположительно из пистолета, в ногу другому, и после этого скрылся с места происшествия.

Полицейские обнаружили и изъяли 2 предмета, внешне похожих на гильзы калибром 9 мм к травматическому оружию. Также опросили очевидцев и посмотрели видео с камер наблюдения. В номере отеля злоумышленника нашли футляр с металлическим шомполом для чистки ствола оружия и другие вещдоки.

Было установлено, что молодой человек поехал в Киев на автомобиле Audi. Мужчину задержали в одном из отелей столицы. При осмотре комнаты полицейские нашли травматический пистолет, который по заключению эксперта является переработанным в огнестрельное оружие.

В Умани израильский паломник во время конфликта с другим устроил стрельбу (фото: ch.npu.gov.ua)

Уманские следователи внесли сведения в единый реестр досудебных расследований о совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Задержанному уже объявлено подозрение. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

В Киеве задержали израильтянина, который устроил стрельбу в Умани (фото: ch.npu.gov.ua)