В Умані один ізраїльський паломник підстрелив іншого на святі Песах, і втік до Києва

В Умані ізраїльський паломник під час святкування єврейського свята влаштував стрілянину і поранив іншого. Постраждалого госпіталізували з вогнепальним пораненням в ногу, а сам стрілок утік, і пізніше був затриманий у Києві.

Про це 1 квітня передали в прес-службі поліції в Черкаській області.

Сам інцидент стався близько години ночі 28 березня в провулку Піківецький. Нагадаємо, що єврейський Пасхальний тиждень, який відзначають з 28 березня по 2 квітня включно, почався наприкінці суботи, 27 березня, зі святкової трапези Седер. Цьогорічне святкування було затьмарене раптовим конфліктом між ізраїльськими паломниками в Умані, який закінчився стріляниною.

Як з'ясували правоохоронці, двоє ізраїльтян влаштували сварку, і вийшли на вулицю, щоб продовжити розборки. 21-річний чоловік кілька разів вистрілив, імовірно з пістолета, у ногу іншому, і після цього зник з місця події.

Поліцейські виявили та вилучили 2 предмети, зовні схожих на гільзи калібру 9 мм до травматичної зброї. Також опитали очевидців та подивилися відео з камер спостереження. У номері готелю зловмисника знайшли футляр з металевим шомполом для чищення ствола зброї та інші речові докази.

Було встановлено, що молодий чоловік поїхав до Києва на автомобілі Audi. Чоловіка затримали в одному з готелів столиці. При огляді кімнати поліцейські знайшли травматичний пістолет, який за висновком експерта є переробленим на вогнепальну зброю.

В Умані ізраїльський паломник під час конфлікту з іншим влаштував стрілянину (фото: ch.npu.gov.ua)

Уманські слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань про скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Затриманому вже оголошено підозру. Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

У Києві затримали ізраїльтянина, який влаштував стрілянину в Умані (фото: ch.npu.gov.ua)