Рош ха-Шана 2021: кого не пустят в Умань на празднование еврейского нового года

Стало известно, кого не пустят на празднование еврейского нового года Рош ха-Шана. Это будут те хасиды, которые не вакцинированы от коронавируса.

Уточняется, что на празднование еврейского нового года в Умани хасиды смогут приехать только в условиях стабилизации эпидемиологической ситуации в Украине и предварительной вакцинации.

Арсен Аваков сообщил, что украинские правоохранители совместно с израильскими коллегами готовы организовать безопасное пребывание паломников из Израиля. Препятствий для паломников не будет, если у них будут документы, подтверждающие вакцинацию от COVID-19.

Что такое Рош ха-Шана

В небольшой город в Черкасской области, каждый год съезжаются тысячи евреев. По мнению иудеев, в Умани, на могиле цадика Нахмана необходимо побывать хотя бы раз в своей жизни. Считается, что если они встретят Еврейский новый год возле места погребения праведника, то следующий год будет очень счастливым.

Еврейский Новый год или Рош Ха-Шана - отмечают в течение трех дней. Ежегодно он приходится на разные даты, потому как отмечается в новолуние осеннего месяца "тишрей".

Паломничество хасидов в Умани (фото: РБК-Украина)

Традиционно на Рош Ха-Шана молятся. В дни празднования еврейского Нового года хасиды просят прощения у родственников за нанесенные обиды. В праздничные дни Рош Ха-Шана в Умани евреи обращают внимание на всевозможные знамения. Считается, что в этот период они имеют особенный смысл.

Паломничество евреев в Умань начинается порой за неделю до празднования. Хасиды приезжают в украинский городок целыми общинами, вместе с детьми.