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В Умани хасиды празднуют Новый год: танцы на улице и шашлыки на балконе

Автор: Роман Мирончук

В Умани собрались десятки тысяч хасидов со всего мира, чтобы отметить Рош ха-Шана или Еврейский Новый год. Они устроили массовые гуляния с танцами на улице. При этом некоторые даже жарили шашлыки на балконе.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Рош ха-Шана относится к числу наиболее важных еврейских праздников. Хасиды поздравляют друг друга с Новым годом, который в этом году отмечается 6-8 сентября.

Праздник отмечают в первый день месяца тишрей по лунному иудейскому календарю.

Хасиды также молятся после чего идут на праздничный ужин. На столе должна быть фаршированная рыба, но обязательно с головой. Среди фруктов на столе лежат яблоки и гранаты. Также положено есть мед, чтобы новый год был сладким. При этом запрещается есть горькое и кислое.

Еще хасиды любят жарить шашлыки прямо на балконах, но иногда это заканчивается пожарами.

Отметим, что некоторые предприимчивые жители Умани подготовились к приезду хасидов. Так, кто-то повесил вывеску с логотипом известной кофейни Starbucks, хотя их заведение никакого отношения к данной кофейне не имеет. При этом заведение пользуется большим спросом у хасидов.

Мы также писали о главных традициях и запретах в Еврейский Новый год.

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УманьНовый год