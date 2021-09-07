В Умани хасиды празднуют Новый год: танцы на улице и шашлыки на балконе

Рош ха-Шана относится к числу наиболее важных еврейских праздников. Хасиды поздравляют друг друга с Новым годом, который в этом году отмечается 6-8 сентября.

Праздник отмечают в первый день месяца тишрей по лунному иудейскому календарю.

Хасиды также молятся после чего идут на праздничный ужин. На столе должна быть фаршированная рыба, но обязательно с головой. Среди фруктов на столе лежат яблоки и гранаты. Также положено есть мед, чтобы новый год был сладким. При этом запрещается есть горькое и кислое.

Еще хасиды любят жарить шашлыки прямо на балконах, но иногда это заканчивается пожарами.