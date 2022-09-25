В Умані хасиди почали відзначати Рош ха-Шана: відбулася наймасовіша молитва (фото)

В Умань для святкування єврейського Нового року Рош ха-Шана вже прибули 23 тисяч паломників-хасидів. Сьогодні у місті іноземці провели наймасовішу молитву Тіккун а-Клалі.
Про це 25 вересня передали в Об'єднаній єврейській громаді України в Telegram.
Так, на вулицях Умані тисячі брацлавських хасидів одночасно прочитали 10 псалмів із Тегіліму.
"Тіккун а-Клалі (буквальний переклад: "всеосяжне виправлення") - це масова молитва, під час якої зачитується підбірка з десяти псалмів царя Давида, читання яких служить тшувою (покаянням) за всі гріхи", - пояснюють в ОЕГ.
У мережі було опубліковано фото, як проходила така молитва.
В Умані хасиди, які прибули для святкування Рош ха-Шана, звершили наймасовішу молитву Тіккун а-Клалі (фото: t.me/UJCUkraine)
Поліцейські стежать за порядком. Зазначається, що паломництво відбувається "у штатному режимі".
Крім того, в умовах повномасштабної російської війни цього року для безпеки в Умані підготували 21 укриття на випадок повітряної тривоги.
Також біля самого місця святкувань у місті передбачено спеціальне укриття на 2-2,5 тис. осіб.
В Умані паломники хасиди 25 вересня почали святкувати Рош ха-Шана (фото: t.me/UJCUkraine)
Після молитви Тіккун а-Клалі увечері ввечері 25 вересня паломники хасиди розпочали святкування Рош ха-Шана. Відзначатимуть єврейський Новий рік по 27-е.
В ОАГ додали, що надзвичайних подій та інших позаштатних ситуацій в районі паломництва хасидів зараз "не виявлено".
В Умань щоосені прибувають хасиди з усього світу для святкування Рош ха-Шана. У місті знаходиться могила лідера брацлавських хасидів цадика Нахмана.
Рош ха-Шана належить до найважливіших єврейських свят. У 2022 році воно припадає на дві доби наприкінці вересня. Святкування розпочнеться увечері 25 вересня, а закінчиться увечері 27-го.
Цього року хасидам рекомендували утриматися від візиту в Україну на святкування Рош ха-Шана через високу ймовірність ракетного обстрілу з боку РФ. Але десятки тисяч прочан вирішили приїхати, щоб відзначити це релігійне свято.
В Умані з 19 по 30 вересня запровадили низку обмежень на святкування Рош ха-Шана. Під забороною продаж алкоголю, піротехніки та зброї, на в'їзді до міста працюватиме півдесятка блокпостів.
Раніше повідомлялося, що в Умані 25 вересня стався інцидент з нападом одного з хасидів на місцеву мешканку - в районі паломництва іноземець побив жінку і постраждалу госпіталізували до лікарні. Правоохоронці розслідують подію.