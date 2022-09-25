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В Умани хасиды начали отмечать Рош ха-Шана: состоялась самая массовая молитва (фото)

Фото: хасиды паломники в Умани начали празднование Рош ха-Шана (t.me/UJCUkraine)
Автор: Владимир Костырин

В Умань для празднования еврейского Нового года Рош ха-Шана уже прибыли 23 тысячи паломников-хасидов. Сегодня в городе иностранцы провели самую массовую молитву Тиккун а-Клали.

Об этом 25 сентября передали в Объединенной еврейской общине Украины в Telegram.

Так, на улицах Умани тысячи брацлавских хасидов одновременно прочитали 10 псалмов из Тегилима.

"Тиккун а-Клали (буквальный перевод: "всеобъемлющее исправление") - это массовая молитва, во время которой зачитывается подборка из десяти псалмов царя Давида, чтение которых служит тшивой (покаянием) за все грехи", - поясняют в ОЕО.

В сети были опубликованы фото, как проходила такая молитва.

В Умани хасиды, прибывшие для празднования Рош ха-Шана, совершили самую массовую молитву Тиккун а-Клали (фото: t.me/UJCUkraine)

Полицейские следят за порядком. Отмечается, что паломничество совершается "в штатном режиме".

Кроме того, в условиях полномасштабной российской войны в этом году для безопасности в Умани подготовили 21 укрытие на случай воздушной тревоги.

Также у самого места празднований в городе предусмотрено специальное укрытие на 2-2,5 тыс. человек

В Умани паломники хасиды 25 сентября начали праздновать Рош ха-Шана (фото: t.me/UJCUkraine)

После молитвы Тиккун а-Клали вечером вечером 25 сентября паломники хасиды начали празднование Рош ха-Шана. Отмечать еврейский Новый год будут до 27-го.

В ОАЭ добавили, что чрезвычайные происшествия и другие внештатные ситуации в районе паломничества хасидов сейчас "не выявлены".

Празднование Рош ха-Шана

В Умань каждую осень прибывают хасиды со всего мира для празднования Рош ха-Шана. В городе находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана.

Рош ха-Шана относится к числу наиболее важных еврейских праздников. В 2022 году он приходится на двое суток в конце сентября. Празднество начнется вечером 25 сентября, а закончится вечером 27-го.

В этом году хасидам рекомендовали воздержаться от визита в Украину на празднование Рош ха-Шана из-за высокой вероятности ракетных обстрелов со стороны РФ. Но десятки тысяч паломников решили приехать, чтобы отметить этот религиозный праздник.

В Умани с 19 по 30 сентября ввели ряд ограничений на празднование Рош ха-Шана. Под запретом продажа алкоголя, пиротехники и оружия, на въезде в город будет работать полдесятка блокпостов.

Ранее сообщалось, что в Умани 25 сентября имел место инцидент с нападением одного из хасидов на местную жительницу - в районе паломничества иностранец избил женщину, и пострадавшую госпитализировали в больницу. Правоохранители расследуют происшествие.

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УманьРош ха-Шана