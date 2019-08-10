Под Киевом мужчина семь раз выстрелил в человека и скрылся: все подробности

В Софиевской Борщаговке произошла стрельба, пострадавший находится в больнице
Вчера, 9 августа, в селе Софиевская Борщаговка Киевской области мужчина совершил семь выстрелов в человека из пневматического оружия и скрылся на автомобиле Mitsubishi. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.
Через час разыскиваемый автомобиль с подозреваемыми был остановлен работниками полиции в Обуховском районе. Злоумышленниками оказались жители Харьковской области.
Водитель семь раз выстрелил в мужчину под Киевом (фото: facebook.com/KyivOperativ)
При этом один из мужчин в прошлом мог иметь отношение к МВД, так как у него нашли соответствующее удостоверение. Задержанными занимаются следователи и оперативники. Ближайшие сутки они будут находиться в изоляторе временного содержания.
Водитель семь раз выстрелил в мужчину под Киевом (фото: facebook.com/KyivOperativ)
В данный момент пострадавший находится в больнице. У него семь огнестрельных ранений и за его жизнь борются врачи.
Водитель семь раз выстрелил в мужчину под Киевом (фото: facebook.com/KyivOperativ)
Пользователи сети также прокомментировали этот инцидент.
Скриншоты с Facebook
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