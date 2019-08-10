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Под Киевом мужчина семь раз выстрелил в человека и скрылся: все подробности

STYLERЖизнь    10.08.2019 - 10:32
Под Киевом мужчина семь раз выстрелил в человека и скрылся: все подробности
Водитель семь раз выстрелил в мужчину под Киевом (иллюстративное фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

В Софиевской Борщаговке произошла стрельба, пострадавший находится в больнице

Вчера, 9 августа, в селе Софиевская Борщаговка Киевской области мужчина совершил семь выстрелов в человека из пневматического оружия и скрылся на автомобиле Mitsubishi. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

Через час разыскиваемый автомобиль с подозреваемыми был остановлен работниками полиции в Обуховском районе. Злоумышленниками оказались жители Харьковской области.

Под Киевом мужчина семь раз выстрелил в человека и скрылся: все подробности

Водитель семь раз выстрелил в мужчину под Киевом (фото: facebook.com/KyivOperativ)

При этом один из мужчин в прошлом мог иметь отношение к МВД, так как у него нашли соответствующее удостоверение. Задержанными занимаются следователи и оперативники. Ближайшие сутки они будут находиться в изоляторе временного содержания.

Под Киевом мужчина семь раз выстрелил в человека и скрылся: все подробности

Водитель семь раз выстрелил в мужчину под Киевом (фото: facebook.com/KyivOperativ)

В данный момент пострадавший находится в больнице. У него семь огнестрельных ранений и за его жизнь борются врачи.

Под Киевом мужчина семь раз выстрелил в человека и скрылся: все подробностиПод Киевом мужчина семь раз выстрелил в человека и скрылся: все подробности

Водитель семь раз выстрелил в мужчину под Киевом (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи сети также прокомментировали этот инцидент.

  • Такое впечатление, что полицейские фотографируются как на рыбалке на фоне пойманного окуня. Да, молодцы;
  • Интересно через сколько времени они будут на свободе?
  • Да, действительно оперативно. Если бы только так всегда было!
  • Очень надеюсь, что у нас огнестрельное будет в ином статусе;
  • Почему у биомусора не видно лица?

Под Киевом мужчина семь раз выстрелил в человека и скрылся: все подробностиПод Киевом мужчина семь раз выстрелил в человека и скрылся: все подробностиПод Киевом мужчина семь раз выстрелил в человека и скрылся: все подробности

Скриншоты с Facebook

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