Вся правда про вафлі "Артек", яку від нас приховували

Вафлі "Артек" - знайомий з дитинства смаколик, який багато хто сприймає як нешкідливу солодку звичку. Проте за привабливою хрусткою текстурою і шоколадним смаком криється чимало фактів, які викликають занепокоєння у дієтологів.

Чому ці солодощі зовсім не можна назвати корисними - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Чим небезпечні вафлі "Артек"

Якщо ви досі вважаєте "Артек" просто смачним перекусом, настав час дізнатися всю правду, яку від вас приховували.

Поглянувши на етикетку, можна побачити перелік інгредієнтів, який рідко викликає підозру у пересічного споживача. Проте саме тут криється небезпека. У складі традиційних вафель "Артек" часто містяться:

гідрогенізовані рослинні жири - трансжири , що підвищують ризик серцево-судинних захворювань;

, що підвищують ризик серцево-судинних захворювань; високий вміст цукру, в 50% продукту може становити саме цукор;

пальмова олія, яку вважають однією з причин підвищення "поганого" холестерину;

ароматизатори та емульгатори, які створюють ілюзію "справжнього" смаку, але не несуть жодної користі.

Чому не можна постійно їсти вафлі

Постійне вживання вафель типу "Артек" може стати однією з причин набору зайвої ваги, інсулінорезистентності та навіть розвитку цукрового діабету 2 типу. Одні лише кілька вафель на день можуть перевищити допустиму норму доданого цукру,

Діти - головна цільова аудиторія цього продукту. Але саме для них така їжа може стати причиною розвитку харчових залежностей, зниження концентрації уваги, гіперактивності й проблем з обміном речовин. Водночас упаковка та реклама вафель подають їх як легкий перекус, створюючи хибне враження про їхню безпечність.

Якщо хочеться солодкого, вам краще обирати натуральні продукти: фрукти, горіхи, домашню випічку без шкідливих жирів та зменшеним вмістом цукру.