Названо найгіршу випічку, яку всі купують для перекусу: вона дуже шкодить серцю

Експерти з харчування б'ють на сполох, що звичний перекус з магазину може бути прихованою загрозою для вашої серцево-судинної системи.

Яку саме магазинну випічку краще не купувати, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сертифікованого дієтолога Оксану Соколову в її блозі.

Яку випічку краще не купувати на перекус

Коли часу обмаль, а відчуття голоду дає про себе знати, рука автоматично тягнеться до чогось готового та зручного, що можна купити у найближчому супермаркеті. Дуже часто цим "рятівником" стає солодка випічка - печиво, кекси, булочки, круасани чи тістечка. Вони доступні, смачні та швидко втамовують голод, але, як застерігають фахівці, саме ці продукти можуть бути одними з найпідступніших ворогів нашого серця.

Дієтолог Оксана Соколова завіряє, що магазинна солодка випічка, особливо та, що має тривалий термін зберігання і яскраве пакування, є одним із найгірших виборів для перекусу, якщо ви дбаєте про здоров'я свого серця. Проблема криється не стільки в самому факті вживання випічки, скільки у складі продуктів масового виробництва.

Головні вороги серця у складі випічки

Трансжири

Це, мабуть, найбільш небезпечний компонент, який часто присутній у промисловій випічці. Виробники використовують гідрогенізовані або частково гідрогенізовані рослинні олії (саме так вони часто зазначаються на етикетках) для здешевлення продукції, покращення текстури та значного подовження терміну придатності. Трансжири не мають жодної користі для організму. Навпаки, вони різко підвищують рівень "поганого" холестерину (ліпопротеїнів низької щільності) у крові, знижуючи при цьому рівень "хорошого" холестерину (ліпопротеїнів високої щільності). Це прямий шлях до утворення атеросклеротичних бляшок у судинах, що значно підвищує ризик інфарктів та інсультів.

Надлишок доданого цукру

Солодка випічка буквально "напхана" цукром. Високе споживання доданого цукру призводить не тільки до набору зайвої ваги та розвитку діабету 2 типу, але й безпосередньо шкодить серцю. Цукор сприяє підвищенню рівня тригліцеридів (одного з видів жирів у крові), викликає запалення стінок судин та може призводити до підвищення артеріального тиску. Все це є значними факторами ризику серцево-судинних захворювань.

Рафіноване борошно

Більшість магазинної випічки виготовляється з білого борошна вищого сорту. У процесі обробки воно втрачає більшість клітковини, вітамінів та мінералів. Продукти з такого борошна мають високий глікемічний індекс, спричиняючи швидкий стрибок рівня цукру в крові. Часті такі "гойдалки" негативно впливають на метаболізм і можуть опосередковано шкодити серцю.

Насичені жири

Хоча трансжири є гіршими, велика кількість насичених жирів (з маргарину, пальмової олії низької якості чи інших жирів) у складі випічки також сприяє підвищенню рівня холестерину та шкодить судинам при регулярному вживанні.

Що обирати замість магазинної випічки?

Шукайте у складі "гідрогенізовані" або "частково гідрогенізовані" олії та уникайте таких продуктів. Звертайте увагу на кількість цукру.

Домашня випічка, де ви контролюєте якість і кількість інгредієнтів (можна використовувати менше цукру, замінити частину борошна на цільнозернове, використовувати якісні жири), є значно безпечнішою.

"Чим простіше їжа або її склад, тим краще! Замініть покупне печиво на звичайний хліб з арахісовою, шоколадною пастою або будь-якою іншою горіховою - і ви не тільки приберете вплив харчової хімії на організм, тим більше дитячий, але й дасте організму велику харчову цінність за рахунок жирів", - пише фахівець.