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Улюблений сніданок Ектора з "МастерШефа": неймовірна смакота усього за 5 хвилин (відео)

Рецепт швидкого сніданку від Ектора (фото: instagram.com/hectorjimenezbravo)
Автор: Поліна Іваненко

Зірка шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес браво показав свій улюблений сніданок. Чоловік не тільки стежить за фігурою, а ще й знається на неймовірній смакоті, а тому його рецепт точно варто спробувати.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яким Хіменес-Браво поділився в Instagram.

Сніданок від Ектора

Кулінар показав, що смачний та корисний сніданок можна приготувати усього за 5 хвилин. Для цього вам знадобляться такі інгредієнти:

  • яйця
  • шпинат
  • відварена курка
  • сир
  • авокадо
  • сіль, перець
  • мікрогрін.

На розігріту пательню виливайте збиті виделкою яйця. Потім викладіть на них листя шпинату, а зверху - шматочки курки та сир. Накрийте кришкою, аби страва "дійшла".

Потім викладіть на тарілку яєшню, вона має просмажитися до стану млинця. Зверху викладайте шматочки авокадо та мікрогрін. Не забувайте усе підсолити. Після цього снідайте неймовірною смакотою від Ектора.

Швидкий сніданок від зірки "МастерШеф" - відео

 

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, що зірки "МастерШеф" показали рецепт скумбрії на вугіллі.

Окрім цього, раніше стало відомо, як приготувати салат з печінкою, але без картоплі.

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МастерШефРецептиЭктор Хименес-Браво