Улюблений десерт із дитинства. Як приготувати шоколадну картоплю за найпростішим рецептом

Шоколадну картоплю більшість із нас знає ще з дитинства. Цей десерт дуже простий у приготуванні, але його смак може конкурувати із найвишуканішими кондитерськими виробами.
Про те, як приготувати улюблений десерт із дитинства, розовідає РБК-Україна(проект Styler) із посиланням на публікацію кулінарного блогера Юлії Сімончук в Instagram.
"Десерт дитинства, який знають і люблять усі. Готується просто і швидко.
Вихід - 10 картоплин, розміром як у відео", - каже Сімончук.
Інгредієнти:
Перемеліть печиво й додайте потерте холодне масло. Усе перетріть у крихту. Додайте какао, перемішайте до однорідності. Введіть у масу згущене молоко, ще раз перемішайте до однорідності і сформуйте картоплини. Помістити в холодильник на 30 хв.
"Посипати зверху какао через сито і заваріть смачну каву для насолоди", - радить кулінар.
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