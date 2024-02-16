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Улюблений десерт із дитинства. Як приготувати шоколадну картоплю за найпростішим рецептом

Як приготувати шоколадну картоплю (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

Шоколадну картоплю більшість із нас знає ще з дитинства. Цей десерт дуже простий у приготуванні, але його смак може конкурувати із найвишуканішими кондитерськими виробами.

Про те, як приготувати улюблений десерт із дитинства, розовідає РБК-Україна(проект Styler) із посиланням на публікацію кулінарного блогера Юлії Сімончук в Instagram.

Рецепт шоколадної картоплі

"Десерт дитинства, який знають і люблять усі. Готується просто і швидко.
Вихід - 10 картоплин, розміром як у відео", - каже Сімончук.

Інгредієнти:

  • печиво "до кави" - 450 г
  • масло - 120 г
  • какао - 60 г
  • згущене молоко (сире) - 230 г
  • какао для посипки - 1 ст. л 

Як приготувати

Перемеліть печиво й додайте потерте холодне масло. Усе перетріть у крихту. Додайте какао, перемішайте до однорідності. Введіть у масу згущене молоко, ще раз перемішайте до однорідності і сформуйте картоплини. Помістити в холодильник на 30 хв.

"Посипати зверху какао через сито і заваріть смачну каву для насолоди", - радить кулінар.

 

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