Улюблений десерт із дитинства. Як приготувати шоколадну картоплю за найпростішим рецептом

Рецепт шоколадної картоплі

"Десерт дитинства, який знають і люблять усі. Готується просто і швидко.

Вихід - 10 картоплин, розміром як у відео", - каже Сімончук.

Інгредієнти:

печиво "до кави" - 450 г

масло - 120 г

какао - 60 г

згущене молоко (сире) - 230 г

какао для посипки - 1 ст. л

Як приготувати

Перемеліть печиво й додайте потерте холодне масло. Усе перетріть у крихту. Додайте какао, перемішайте до однорідності. Введіть у масу згущене молоко, ще раз перемішайте до однорідності і сформуйте картоплини. Помістити в холодильник на 30 хв.

"Посипати зверху какао через сито і заваріть смачну каву для насолоди", - радить кулінар.