Любимый десерт из детства. Как приготовить шоколадный картофель по самому простому рецепту

Рецепт шоколадного картофеля

"Десерт детства, который знают и любят все. Готовится просто и быстро.

Выход - 10 картофелин, размером как в видео", - говорит Симончук.

Ингредиенты:

печенье "к кофе" - 450 г

сливочное масло - 120 г

какао - 60 г

сгущенка (сырая) - 230 г

какао для посыпки - 1 ст. л

Как приготовить

Перемелите печенье и добавьте холодное сливочное масло. Все перетрите в крошку. Добавьте какао, перемешайте до однородности. Введите в массу сгущенку, еще раз перемешайте до однородности и сформируйте картофель. Поместить в холодильник на 30 минут.

"Посыпать сверху какао через сито и заварите вкусный кофе для наслаждения", - советует кулинар.