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Любимый десерт из детства. Как приготовить шоколадный картофель по самому простому рецепту

Как приготовить шоколадный картофель (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

Шоколадный картофель большинство из нас знают еще с детства. Этот десерт очень прост в приготовлении, но его вкус может конкурировать с самыми изысканными кондитерскими изделиями.

О том, как приготовить любимый десерт с детства, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию кулинарного блогера Юлии Симончук в Instagram.

Рецепт шоколадного картофеля

"Десерт детства, который знают и любят все. Готовится просто и быстро.
Выход - 10 картофелин, размером как в видео", - говорит Симончук.

Ингредиенты:

  • печенье "к кофе" - 450 г
  • сливочное масло - 120 г
  • какао - 60 г
  • сгущенка (сырая) - 230 г
  • какао для посыпки - 1 ст. л

Как приготовить

Перемелите печенье и добавьте холодное сливочное масло. Все перетрите в крошку. Добавьте какао, перемешайте до однородности. Введите в массу сгущенку, еще раз перемешайте до однородности и сформируйте картофель. Поместить в холодильник на 30 минут.

"Посыпать сверху какао через сито и заварите вкусный кофе для наслаждения", - советует кулинар.

 

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